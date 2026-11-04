به گزارش خبرنگاراقتصاد زیربنایی خبرگزاری صدا و سیما ؛ در این نشست، مدیرعامل شرکت ساخت و توسعه زیربناهای حمل و نقل کشور ؛ با تأکید بر اهمیت راهبردی این پروژه بر روابط دو جانبه ایران و روسیه، خاطرنشان کرد که تسریع در روند اجرایی این مسیر، از اولویت‌های ویژه ریاست جمهوری و وزارت راه و شهرسازی است.

جزئیات فنی و تحویل مرحله‌ای پروژه

در این مرحله از قرارداد، ۳۷ کیلومتر از مسیر ریلی به شرکت «کاسپین سرویسز تحویل شد . با احتساب پیشرفت‌های سال گذشته که ۱۲۵ کیلومتر از پروژه به امضا رسید، مجموع مسیر تحویل‌شده به ۱۶۲ کیلومتر رسید. این روند گام‌به‌گام، مسیر را برای نهایی‌سازی قراردادهای تجاری بزرگ‌تر در آینده نزدیک و سفرهای دیپلماتیک-اقتصادی جهت امضای توافقات نهایی فراهم می‌کند.

اطمینان از ظرفیت‌های داخلی و مطالعاتی

آقای بازوند با رفع نگرانی‌های احتمالی در حوزه اجرایی، تأکید کرد: «مطالعات فنی در داخل کشور بدون چالش و با دقت بالا در حال انجام است. از نظر ظرفیت اجرایی نیز، پیمانکاران داخلی متخصص با توانمندی بالا حضور دارند و هیچ مانع یا نگرانی جدی برای پیشبرد عملیات اجرایی وجود ندارد.»

تأمین امنیت مطالعاتی با سند دوم

علاوه بر قرارداد تحویل، امضای قرارداد مطالعات «ژئوتکنیک» به عنوان سند دوم، گام مهم دیگری در جهت تضمین دقت فنی پروژه محسوب می‌شود. این اقدام با هدف ایجاد بستری امن و بدون ریسک برای انجام مطالعات زمین‌شناسی و زیرساختی صورت گرفته تا پیمانکاران بتوانند با اطمینان خاطر کامل، عملیات مطالعاتی را پیش ببرند.