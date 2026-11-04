دانش‌آموزان روستاهای استان زنجان در راهپیمایی ۱۳ آبان، با گام‌هایی استوار و به یاد ۱۶۸ شهید میناب و ۶ شهید دانش‌آموز جنگ تحمیلی سوم، به میدان آمدند .

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای زنجان؛ همزمان با فرارسیدن یوم‌الله ۱۳ آبان، راهپیمایی این روز در روستاهای استان زنجان نیز با حضور دانش‌آموزان و اقشار مختلف مردم برگزار شد.

دانش‌آموزانی که با گام‌هایی استوار و یاد شهیدان در دل، به میدان آمدند تا یاد و خاطره ۱۶۸ شهید میناب و ۶ شهید دانش‌آموز جنگ تحمیلی سوم را گرامی بدارند.

شرکت‌کنندگان در این مراسم با در دست داشتن پرچم‌های ایران و سردادن شعارهای انقلابی، یاد شهدای دانش‌آموز را زنده نگه داشتند و با حضور خود نشان دادند که نام و خاطره دانش‌آموزان شهید، در حافظه نسل‌های آینده باقی خواهد ماند.

این مراسم در فضایی آکنده از شور و همدلی برگزار شد و دانش‌آموزان روستاها با گرامیداشت یاد هم‌نسلان شهید خود، بر اهمیت پاسداشت ایثار، فداکاری و ارزش‌های انسانی تأکید کردند.