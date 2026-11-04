به گزارش خبرگزاری صداوسیمای استان همدان،نخستین نمایشگاه منطقه‌ای توانمندی‌های صنایع کوچک و خوشه‌های صنعتی کشور با حضور نزدیک به ۱۸۰ واحد تولیدی و صنعتی از هفت استان، در محل نمایشگاه بین‌المللی همدان برپا شد.

مدیرعامل شرکت شهرک‌های صنعتی استان همدان گفت: بخش عمده واحد‌های حاضر در این نمایشگاه دانش‌بنیان هستند و تولیدکنندگان در هفت گروه صنعتی شامل فلزی، صنایع غذایی، کانی غیرفلزی، برق و الکترونیک، چرم، سلولزی و شیمیایی توانمندی‌های خود را عرضه کرده‌اند.

آقای حقیقی افزود: با هماهنگی سازمان توسعه تجارت و اتاق بازرگانی استان، رایزنان کشور‌های افغانستان، عراق و اقلیم کردستان نیز در این نمایشگاه حضور دارند تا زمینه تعاملات اقتصادی، تقویت بازار داخلی و ایجاد بازار‌های جدید صادراتی فراهم شود.

وی با اشاره به اهداف برگزاری این نمایشگاه گفت: فراهم کردن زمینه ارتباط میان واحد‌های تولیدی و فعالان اقتصادی می‌تواند به امضای تفاهم‌نامه‌ها و قرارداد‌های همکاری منجر شود.

استاندار همدان با حضور دراین نمایشگاه، هم‌افزایی میان واحد‌های تولیدی استان‌های مختلف را زمینه‌ساز شتاب‌بخشی به توسعه اقتصادی دانست و گفت: هر استان ظرفیت‌ها و تجربه‌های ارزشمندی در حوزه تولید، بازاریابی، برندسازی، بسته‌بندی و دسترسی به بازار‌های داخلی و خارجی دارد که تبادل این تجربه‌ها به تقویت فعالیت‌های صنعتی و تولیدی کمک می‌کند.