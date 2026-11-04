مدیرکل هواشناسی خوزستان با اشاره به بررسی نمودار اختلاف دمای میانگین استان‌های کشور از ابتدای از ابتدای سال زراعی جاری، گفت: افزایش دمای خوزستان ۲٫۱ درجه سلسیوس بیشتر از میانگین کشوری بوده که بیانگر تشدید قابل‌توجه شرایط گرمایی در آغاز سال زراعی جاری است

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، محمد سبزه‌زاری اظهار کرد: بررسی اطلاعات پهنه‌ای دما نشان می‌دهد که میانگین دمای استان خوزستان از ابتدای سال زراعی جاری تا ۸ آبان‌ماه ۱۴۰۵، ۳۰٫۱ درجه سلسیوس ثبت شده که نسبت به میانگین بلندمدت (۲۷٫۱ درجه)، ۳ درجه و در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته (۲۶٫۷ درجه)، ۳٫۴ درجه سلسیوس افزایش داشته است.

وی افزود: این ناهنجاری مثبت بیانگر تداوم شرایط گرم‌تر از نرمال در آغاز فصل پاییز است.

سبزه‌زاری گفت: هم‌زمانی افزایش دما با کاهش بارندگی می‌تواند موجب تشدید تبخیر و تعرق، افزایش نیاز آبی محصولات کشاورزی و فشار بیشتر بر منابع آب استان خوزستان شود.

تحلیل ناهنجاری دمای میانگین خوزستان و جایگاه آن در کشور

وی در ادامه بیان کرد: بررسی نمودار اختلاف دمای میانگین استان‌های کشور نسبت به میانگین بلندمدت، از ابتدای سال زراعی ۱۴۰۵–۱۴۰۶ تا ۸ آبان‌ماه ۱۴۰۵، نشان می‌دهد که تمامی استان‌های کشور با ناهنجاری مثبت دما مواجه بوده‌اند. در این میان، استان خوزستان با افزایش ۳ درجه سلسیوس نسبت به میانگین بلندمدت، در رتبه سوم کشور از نظر بیشترین ناهنجاری مثبت دما قرار گرفته است.

مدیرکل هواشناسی خوزستان ادامه داد: استان‌های البرز با ۳٫۵ و مازندران با ۳٫۴ درجه سلسیوس به‌ترتیب رتبه‌های اول و دوم را به خود اختصاص داده‌اند.

وی اضافه کرد: همچنین، ناهنجاری دمای خوزستان ۰٫۶ درجه سلسیوس بیشتر از میانگین کشوری (۲٫۴ درجه) بوده است. این وضعیت، بیانگر تداوم شرایط گرم‌تر از نرمال در استان خوزستان است.

بررسی نمودار اختلاف دمای میانگین استان‌های کشور

سبزه‌زاری عنوان کرد: بررسی نمودار اختلاف دمای میانگین استان‌های کشور از ابتدای سال زراعی ۱۴۰۵–۱۴۰۶ تا ۸ آبان‌ماه ۱۴۰۵ نسبت به مدت مشابه سال گذشته نشان می‌دهد که تمامی استان‌های کشور با افزایش دما مواجه بوده‌اند. در این میان، استان خوزستان با افزایش ۳٫۴ درجه سلسیوس، رتبه نخست کشور را از نظر بیشترین افزایش دمای میانگین نسبت به سال گذشته به خود اختصاص داده است.

وی افزود: پس از خوزستان، استان‌های بوشهر با ۳ درجه و کهگیلویه‌وبویراحمد با ۲٫۵ درجه سلسیوس در رتبه‌های بعدی قرار دارند.

مدیرکل هواشناسی خوزستان در ادامه گفت: این در حالی است که میانگین افزایش دما در سطح کشور ۱٫۳ درجه سلسیوس بوده است. بنابراین، افزایش دمای خوزستان ۲٫۱ درجه سلسیوس بیشتر از میانگین کشوری بوده که بیانگر تشدید قابل‌توجه شرایط گرمایی در آغاز سال زراعی جاری است.