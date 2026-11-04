رویداد تخصصی هوش مصنوعی با هدف حل چالش‌های صنعت مخابرات و ایجاد پیوند میان ایده‌های نو با سیاست‌گذاران، از امروز در دانشگاه علم و فرهنگ آغاز بکار کرد.

شیرین گیلکی رئیس رویداد تخصصی هوش مصنوعی در تلکام در مصاحبه اختصاصی با خبرنگار خبرگزاری صدا وسیما گفت : در این رویداد دو روزه ( ۱۳ و ۱۴ آبان ) که با هدف مواجهه با چالش‌های اصلی صنعت تلکام، از جمله ایجاد اختلال در شبکه‌های مخابراتی، طراحی شده است، بستری را برای نمایش ابزارهای هوشمند در پیش‌بینی خرابی‌ها و ارتقای کیفیت خدمات ارتباطی ارائه می کند.

وی با اشاره به ساختار علمی رویداد، افزود: این رویداد در هفت محور تخصصی حوزه هوش مصنوعی طراحی شده است تا فعالان این حوزه بتوانند ابزارهای توسعه‌یافته خود را در خدمت صنعت قرار دهند.



رئیس رویداد تخصصی هوش مصنوعی در تلکام گفت: علاوه بر هفت محور رویداد، ۲۱ زیرمحور نیز داریم که به ۲۱ دوره آموزش تخصصی تبدیل خواهد شد و در اختیار تمام مراکز آموزشی جهاد دانشگاهی در سراسر کشور قرار می‌گیرد و اجرا خواهد شد .

گیلکی در ادامه درباره حمایت از برگزیدگان این رویداد افزود : برخلاف تصور عمومی، پس از معرفی ایده‌های برتر، حمایت‌ها متوقف نمی‌شود. ما تمام ایده‌های دریافت شده را در بانک اطلاعاتی خود ذخیره می‌کنیم.

وی ضافه کرد: در روز رویداد، شرکت‌کنندگان فرصت دارند ایده‌های خود را مستقیم به سیاست‌گذاران و فعالان صنعت معرفی کنند که این امر، بستری بی‌بدیل برای "مچ‌میکینگ" (Matching)، جذب سرمایه و تسهیل فرآیند اشتغال فراهم می‌آورد.



گیلکی با بیان اینکه پس از انتشار فراخوان رویداد، حدود ۱۰۰ طرح در یافت شده است افزود: در این رویداد ۹ طرح برگزیده، معرفی خواهند شد.



