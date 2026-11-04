اعضای باندی که با جعل اسناد زمین‌های متعلق به مالکان فوت‌شده یا مقیم خارج از کشور را به شهروندان می‌فروختند، در عملیاتی پلیسی دستگیر شدند.

به گزارش خبرگزاری صداوسیمای مازندران، رئیس پلیس آگاهی مازندران از انهدام یک شبکه سازمان‌یافته جعل اسناد و زمین‌خواری با ارزش کلاهبرداری ۶۰۰ میلیارد ریالی در غرب استان خبر داد.

سرهنگ کارآگاه سامع خورشاد گفت: در پی دریافت شکایت‌های مردمی درباره تصرف زمین‌های بلاصاحب، بررسی موضوع به‌صورت ویژه در دستور کار کارآگاهان قرار گرفت. بررسی‌های تخصصی نشان داد اعضای این باند، زمین‌های متعلق به مالکان فوت‌شده یا مقیم خارج از کشور را شناسایی می‌کردند.

وی افزود: متهمان با سوءاستفاده از غیبت مالکان، کاغذ‌های قدیمی را از بازار تهران تهیه و با جعل اسناد، قولنامه‌های صوری تنظیم می‌کردند. اعضای این شبکه پس از اخذ سند رسمی، زمین‌ها را با قیمت‌های کلان به شهروندان ناآگاه می‌فروختند.

رئیس پلیس آگاهی مازندران ارزش کلاهبرداری در این پرونده را بیش از ۶۰۰ میلیارد ریال برآورد کرد و گفت: کارآگاهان پلیس آگاهی شهرستان قائم‌شهر با همکاری تیم عملیات ویژه آگاهی استان، هویت و مخفیگاه اعضای باند را شناسایی کردند.

سرهنگ خورشاد افزود: متهمان پس از هماهنگی با مرجع قضایی، در عملیاتی ضربتی و غافلگیرانه در غرب استان دستگیر شدند و پرونده آنان برای طی مراحل قانونی به مرجع قضایی ارسال شد.