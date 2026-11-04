مدیرکل آموزش و پرورش کردستان با تأکید بر ایستادگی ملت ایران در برابر سلطه و زورگویی گفت: حضور آگاهانه و پرشور مردم و دانش‌آموزان در راهپیمایی ۱۳ آبان، جلوه‌ای از مقاومت در برابر توطئه‌های استکبار جهانی است و وحدت اقوام و مذاهب، رمز اقتدار و ماندگاری ایران به شمار می‌رود.

به گزارش خبرگزاری صداوسیمای مرکز کردستان، سید فؤاد حسینی در راهپیمایی ۱۳ آبان در سنندج، با گرامیداشت این روز اظهار کرد: ۱۳ آبان یادآور سه رویداد مهم تاریخ معاصر ایران، شامل تبعید امام خمینی(ره) در سال ۱۳۴۳ در اعتراض به قانون کاپیتولاسیون، شهادت دانش‌آموزان در سال ۱۳۵۷ و تسخیر سفارت آمریکا در سال ۱۳۵۸ است که همگی پیام مشترک ایستادگی ملت ایران در برابر سلطه و استعمار را در خود دارند.

وی با اشاره به تحولات منطقه افزود: مردم ایران و به‌ویژه مردم کردستان، تجربه‌های تاریخی متعددی از اقدامات و عهدشکنی‌های آمریکا در منطقه دارند و بصیرت و هوشمندی مردم این استان همواره در خنثی‌سازی توطئه‌های بدخواهان نقش داشته است.

مدیرکل آموزش و پرورش کردستان با اشاره به پیشینه مقاومت مردم این استان تصریح کرد: مردم کردستان با وجود تنوع قومی و مذهبی، همواره در دفاع از تمامیت ارضی کشور و سربلندی ایران ایستادگی کرده‌اند و تقدیم شهدا و حضور در صحنه‌های مختلف، گواه این همراهی است.

حسینی همچنین با اشاره به مفهوم استکبارستیزی در آموزه‌های قرآنی، آن را مبتنی بر خودبرتربینی و تلاش برای سلطه بر دیگران دانست و گفت: امروز با افزایش آگاهی ملت‌ها، چهره واقعی سیاست‌های سلطه‌گرانه بیش از گذشته آشکار شده است.

وی در ادامه، تحریم‌ها و فشارهای اقتصادی را بخشی از جنگ ترکیبی علیه ملت ایران عنوان کرد و افزود: دشمنان با اعمال فشار و ایجاد انحراف در افکار عمومی تلاش می‌کنند مشکلات را به نظام نسبت دهند، اما ملت ایران با حفظ وحدت و ایستادگی، در مسیر مقاومت باقی خواهد ماند.

مدیرکل آموزش و پرورش کردستان در پایان با قدردانی از حضور دانش‌آموزان، دانشجویان، مسئولان و مردم در راهپیمایی ۱۳ آبان، بر ضرورت تلاش بیشتر مسئولان برای بهبود معیشت و اقتصاد مردم تأکید کرد و گفت: حضور پرشور مردم، مسئولیت خدمت‌گزاری و تلاش برای رفع مشکلات آنان را سنگین‌تر می‌کند.