آیین رونمایی از پوستر ۲ جشنواره سینمایی خوزستان و صدور مجوز فعالیت سینما آزادی امیدیه، با حضور مدیر کل فرهنگ و ارشاد اسلامی خوزستان و جمعی از هنرمندان در اهواز برگزار شد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، در این آیین، پوستر هشتمین جشنواره فیلم کوتاه خوزستان رونمایی و مهدی کیخایی به‌عنوان دبیر این جشنواره معرفی شد.

همچنین پوستر بیستمین جشنواره بین‌المللی فیلم مستند ایران در این آیین رونمایی شد این جشنواره از ۲۷ تا ۲۹ آبان‌ماه برگزار می‌شود و نیما باغبانیان دبیری آن را برعهده دارد.

صدور مجوز راه‌اندازی و آغاز فعالیت سینما آزادی امیدیه از دیگر بخش‌های این آیین بود.

این سینما با ظرفیت ۲۰۰ نفر و برخورداری از درجه ممتاز، مجوز فعالیت خود را دریافت کرد.

مدیر کل فرهنگ و ارشاد اسلامی در این آیین، توسعه کمی زیرساخت‌های سینمایی، ارتقای کیفی رویداد‌ها و تقویت اقتصاد سینما را از مهم‌ترین اولویت‌های این حوزه برشمرد.

حسین براتی اظهار کرد: باید با هدف‌گذاری مشخص و پیگیری مستمر برنامه‌ها، زمینه رونق فعالیت‌های سینمایی در استان فراهم شود.

وی راه‌اندازی سینما آزادی امیدیه را گامی در راستای توسعه زیرساخت‌های فرهنگی و سینمایی و افزایش دسترسی شهروندان امیدیه به امکانات و خدمات سینمایی ارزیابی کرد.