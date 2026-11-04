وزیر نیرو گفت: احیای دریاچه ارومیه و صیانت از منابع آبی کشور از اولویت‌های جدی وزارت نیرو است و این هدف با مدیریت مصرف آب، افزایش بهره‌وری و اجرای برنامه‌های مؤثر برای تأمین و مدیریت منابع آبی با جدیت دنبال می‌شود.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما؛ عباس علی‌آبادی، وزیر نیرو در جریان سفر به آذربایجان غربی، ضمن بازدید میدانی از پارک ملی دریاچه ارومیه بر ضرورت تداوم اقدامات برای احیای آن تأکید کرد و در نشست با مدیران صنعت آب و برق استان نیز پیگیری طرح‌های زیرساختی، مدیریت منابع و بهینه‌سازی مصرف را مورد توجه قرار داد.

وی در جریان بررسی میدانی وضعیت دریاچه ارومیه با تأکید بر ضرورت احیای این پهنه آبی و دشت‌های کشور، شرایط منابع آب را نیازمند توجه مستمر دانست و تصریح کرد: سرزمین ما تشنه است و حتی با وجود بارندگی، همچنان به آب نیاز داریم. این اظهارنظر وزیر نیرو، بر ضرورت استمرار برنامه‌های مدیریت منابع آب و جلوگیری از وابستگی اقدامات احیایی به نوسانات بارندگی تأکید دارد.

علی‌آبادی با قرار دادن احیای دریاچه ارومیه و دشت‌های کشور در زمره ضرورت‌های اساسی مدیریت آب، بر این موضوع تأکید کرد که افزایش بارندگی به‌تنهایی پاسخگوی چالش‌های انباشته منابع آب نیست و باید در کنار شرایط اقلیمی، اقدامات مدیریتی و اجرایی نیز با جدیت دنبال شود.

وزیر نیرو مصرف بهینه آب را اولویت نخست کشور بیان کرد: تأکیدی که در شرایط محدودیت منابع آب، اهمیت اصلاح الگوی مصرف و افزایش بهره‌وری را دوچندان می‌کند. بر این اساس، سیاست‌های آبی کشور باید علاوه بر توسعه ظرفیت‌های تأمین و انتقال آب، بر کاهش هدررفت، استفاده بهینه از منابع موجود و مدیریت تقاضا متمرکز باشد.