مدیرعامل گروه فولاد مبارکه از برنامه‌ریزی برای توسعه تولید فولاد‌های الکتریکی، رتبه های پیشرفته خودرویی و ورق‌های رنگی با ارزش افزوده بالاتر خبر داد.

به گزارش خبرنگار تحریریه صنعت و معدن خبرگزاری صدا و سیما؛ آقای سعید زرندی، مدیرعامل گروه فولاد مبارکه با تشریح برنامه‌های راهبردی این مجموعه تا افق ۱۴۱۴، گفت: این برنامه بر شش محور استوار است که توسعه محصولات پیشرفته و با ارزش افزوده بالا، تولید سبز، نوآوری و فناوری هوشمند از مهم‌ترین آنهاست.

وی با اشاره به مدل جدید تخصیص منابع سرمایه‌گذاری در فولاد مبارکه افزود: بر اساس این مدل، ۷۰ درصد سرمایه‌گذاری‌ها به فعالیت‌های اصلی، ۲۰ درصد به صنایع و کسب‌وکار‌های مکمل و ۱۰ درصد به حوزه‌های جدید اختصاص می‌یابد.

ساخت افزایشی در مسیر تبدیل به کسب‌وکار صنعتی

زرندی ساخت افزایشی را یکی از فرصت‌های پیش‌روی فولاد مبارکه برای ورود به فعالیت‌های جدید دانست و اظهار کرد: نگاه این مجموعه به این فناوری صرفاً پژوهشی نیست و آن را فرصتی برای ایجاد کسب‌وکار جدید در آینده می‌داند.

وی با اشاره به ظرفیت این فناوری در کاهش زمان تعمیر و بازسازی تجهیزات گفت: در برخی تجربه‌های صنعتی، استفاده از ساخت افزایشی زمان انجام عملیات را تا ۹۰ درصد کاهش داده است.

مدیرعامل گروه فولاد مبارکه همچنین از آمادگی این مجموعه برای همکاری با دانشگاه‌ها و شرکت‌های فناور خبر داد و بر ضرورت عبور فعالیت‌های پژوهشی از مرحله ایده‌پردازی و رسیدن به پروژه‌های اجرایی و صنعتی تأکید کرد.

طراحی مجموعه‌ای با عنوان فولاد آینده

زرندی از برنامه‌ریزی برای ایجاد مجموعه‌ای با عنوان «فولاد آینده» خبر داد و گفت: در حال طراحی مدلی هستیم که در کنار فولاد مبارکه، یک مجتمع نوآوری و فناوری با حضور دانشگاه‌ها، شرکت‌های فناور و ظرفیت ایجاد پایلوت‌پلنت‌ها (کارخانه آزمایشی) شکل بگیرد.

وی توسعه مواد پیشرفته را از دیگر اولویت‌های این مجموعه دانست و افزود: در حوزه فولاد‌های الکتریکی، پروژه به مراحل نهایی نزدیک شده و برای ورود به مرحله اجرا پیگیری می‌شود. همچنین سرمایه‌گذاری‌های جدیدی برای تولید گرید‌های باکیفیت‌تر فولاد موردنیاز صنعت خودرو در دستور کار قرار دارد.

به گفته زرندی، طرح جدید تولید ورق رنگی نیز با هدف توسعه محصولات پیشرفته دنبال می‌شود و زیرساخت‌های لازم برای تولید محصولات موردنیاز صنایع پیشرفته در قالب یک طرح بزرگ در حال طراحی است.

اجرای هفت پروژه در حوزه تحول دیجیتال

مدیرعامل گروه فولاد مبارکه، اقتصاد چرخشی، تحول دیجیتال و توسعه مواد پیشرفته را سه پیشران اصلی تحول صنعت فولاد جهان معرفی کرد و گفت: فولاد مبارکه هفت پروژه جدی در حوزه تحول دیجیتال در دست اجرا دارد.

وی با اشاره به اهمیت اقتصاد چرخشی در آینده صادرات فولاد افزود: صنایع فولادی برای حفظ بازار‌های صادراتی باید خود را با الزامات این حوزه هماهنگ کنند؛ چراکه بی‌توجهی به این موضوع می‌تواند در سال‌های آینده محدودیت‌های جدی برای صادرات ایجاد کند.

فولاد سبز در برنامه سرمایه‌گذاری‌های آینده

زرندی فولاد سبز را یکی از محور‌های اصلی برنامه‌های بلندمدت این مجموعه دانست و اظهار کرد: توسعه نیروگاه‌های خورشیدی، بازیابی منابع و بهینه‌سازی مصرف انرژی در چارچوب این رویکرد دنبال می‌شوند.

وی همچنین از بررسی فناوری‌هایی مانند هیدروژن، جذب و ذخیره‌سازی کربن و احیای مستقیم مبتنی بر هیدروژن خبر داد و گفت: سرمایه‌گذاری در بخش‌های مرتبط با گاز و برق و اجرای پروژه‌های تأمین انرژی نیز در دستور کار فولاد مبارکه قرار دارد.





