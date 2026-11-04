به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان لرستان، احسان کرم زاده در جلسه بررسی آخرین وضعیت طرح‌های نهضت عدالت در فضا‌های آموزشی گفت: در حال حاضر ۳۱۹ طرح نهضت عدالت در فضا‌های آموزشی با مجموع ۸۴۳ کلاس درس و زیربنای ۹۹ هزار و ۲۴۲ مترمربع در لرستان فعال است.

وی با بیان اینکه پیشرفت فیزیکی مجموع این طرح‌ها حدود ۸۰ درصد است، افزود: امیدواریم با تلاش دستگاه‌های متولی و تسریع در روند اجرا، هرچه سریع‌تر شاهد تکمیل این طرح‌ها و رسیدن پیشرفت فیزیکی آنها به ۱۰۰ درصد باشیم.

کرم زاده تصریح کرد: لازم است با توجه به نزدیک شدن فصل سرد، بارندگی و دشوار شدن عملیات اجرایی در این شرایط، روند اجرای طرح‌های آموزشی با شتاب بیشتری دنبال شود.

وی با اشاره به اینکه بخشی از این طرح‌ها مربوط به جایگزینی مدارس سنگی و نوسازی مدارس تخریبی است، گفت: تکمیل این طرح‌ها به‌ویژه در مناطق روستایی و محروم می‌تواند ظرفیت فضا‌های آموزشی و تعداد کلاس‌های درس استان را به میزان قابل توجهی افزایش دهد.