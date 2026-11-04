مردم ولایت مدار اصفهان در شب دویست و چهل و هشتم اجتماع ایثار و مقاومت، با حضوری پرشور و گسترده بار دیگر صحنه‌هایی از همبستگی و همراهی مردمی را به نمایش گذاشتند.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکزاصفهان؛ مردم همیشه در صحنه اصفهان دیشب هم با آرمان‌های امام کبیر و امام شهید انقلاب تجدید عهد و پیمان و بر تبعیت از ولایت تأکید کردند.

تجمع کنندگان اصفهانی تاکید کردند مقاوم ایستاده‌اند و برای دفاع از کشور عزیزمان ایران و خون خواهی شهدای مظلوم دفاع مقدس دوم و سوم میدان خیابان را رها نخواهند کرد.