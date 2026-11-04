همزمان با فرارسیدن یوم‌الله ۱۳ آبان، مردم انقلابی زنجان در راهپیمایی با سردادن شعار کوبنده «مرگ بر آمریکا»، بار دیگر خشم و انزجار خود را از سیاست‌های استکباری آمریکا به نمایش گذاشتند .

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای زنجان؛ همزمان با برگزاری راهپیمایی یوم‌الله ۱۳ آبان، مردم انقلابی و همیشه در صحنه زنجان با حضور در میدان راهپیمایی، با سردادن شعار «مرگ بر آمریکا» بار دیگر انزجار خود را از سیاست‌های استکبار جهانی اعلام کردند.

شرکت‌کنندگان در این مراسم با سر دادن شعارهای انقلابی و ضد استکباری، بر پایبندی خود به آرمان‌های انقلاب اسلامی و حمایت از ملت‌های مظلوم تأکید کردند.

حضور پرشور اقشار مختلف مردم در این مراسم، جلوه‌ای از وحدت، همبستگی و تجدید عهد با آرمان‌های انقلاب اسلامی بود.