به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، امید رحیمی گفت: در پی گزارش همیاران محیط زیست مبنی بر حضور صیادان غیرمجاز با تجهیزات صید برقی در رودخانه کرخه، نیروهای یگان حفاظت پارک ملی کرخه در سریع‌ترین زمان ممکن به محل اعزام شدند.

وی افزود: مأموران در جریان این عملیات، قایق افراد متخلف را هنگام خروج از رودخانه متوقف کردند و با هوشیاری و بررسی‌های انجام‌شده، موفق به کشف و ضبط یک دستگاه الکتروشوک، یک عدد باتری و تعدادی ماهی شدند که متخلفان تجهیزات صید را در محل دیگری مخفی کرده بودند.

رئیس اداره پارک ملی کرخه با اشاره به اینکه دو فرد دستگیرشده از متخلفان سابقه‌دار و دارای محکومیت هستند، اظهار کرد: در این خصوص صورت‌جلسه تخلف تنظیم و اقدامات قانونی لازم در دستور کار قرار گرفت.

رحیمی با تأکید بر اهمیت حفاظت از ذخایر آبزی و تنوع زیستی رودخانه کرخه، از مشارکت و همکاری همیاران محیط زیست در گزارش تخلفات قدردانی کرد و خواستار مشارکت بیشتر مردم در صیانت از منابع طبیعی و زیستگاه‌های حیات وحش شد.

پارک ملی کرخه شامل پارک ملی کرخه شمالی و جنوبی و منطقه حفاظت شده کرخه است که در پنج کیلومتری جاده ترانزیتی اهواز – شوش در شمال خوزستان واقع است.