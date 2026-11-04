همزمان با برگزاری مراسم سراسری روز ملی مبارزه با استکبار جهانی، راهپیمایی ۱۳ آبان در شهرستان فیروزکوه با حضور گسترده دانش‌آموزان، دانشجویان و تمامی اقشار مردم برگزار شد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، در راستای بزرگداشت روز ملی مبارزه با استکبار جهانی و روز دانش‌آموز، راهپیمایان شهرستان فیروزکوه با حضور پرشور خود در مسیرهای تعیین‌شده، از عظمت و اهمیت این روز تاریخی تجلی کردند.

این مراسم که از میدان امام خمینی(ره) آغاز و در میدان راه آهن به پایان رسید، شاهد حضور چشمگیر نسل جوان، از جمله دانش‌آموزان و دانشجویان، در کنار سایر اقشار مردم بود که با شعارهای حماسی، پیام ایستادگی ملت ایران را به گوش جهانیان رساندند.

شرکت‌کنندگان در این راهپیمایی با تأکید بر تداوم مسیر مقاومت و ایستادگی در برابر تمامی تهدیدات، بر لزوم حفظ حاکمیت و اقتدار ملی تأکید کردند. حضور پرجمعیت مردم فیروزکوه در این مراسم، نشان‌دهنده همبستگی عمیق میان ملت و ارزش‌های انقلاب اسلامی در برابر استکبار جهانی بود.