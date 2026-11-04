به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، مردم بصیر خوزستان در روز ملی مبارزه با استکبار جهانی با حضور حماسی خود در راهپیمایی یوم الله سیزدهم آبان انزجار خود را از اقدامات آمریکای جهانخوار و حامیانش علیه ملت ایران را محکوم کردند.

در راهپیمایی یوم الله سیزدهم آبان مردم انقلابی خوزستان با سر دادن شعار‌های مرگ بر آمریکا و مرگ بر اسرائیل ندای استکبار ستیزی را فریاد زدند و آمادگی خود را در دفاع از میهن اسلامی اعلام کردند.

یکی از جلوه‌های زیبای راهپیمایی یوم الله سیزدهم آبان حضور کودکان، نوجوانان، دانش آموزان در کنار نسل‌های اول و دوم انقلاب اسلامی بود که فریاد استکبار ستیزی خود را به جهانیان نشان دادند.

در مراسم راهپیمایی یوم الله سیزدهم آبان قطعنامه پایانی این راهپیمایی حماسی قرائت شد که با تکبیر شرکت کنندگان مورد تایید قرار گرفت. در بخشی از این قطعنامه آمده است: ما ملت بزرگ ایران اسلامی، تجاوز آشکار و جنایتکارانه آمریکا و رژیم صهیونیستی به سرزمین، حاکمیت و ملت ایران را قاطعانه محکوم نموده و با ایستادگی بر حق مشروع و قانونی ملت ایران در دفاع از استقلال، امنیت و تمامیت ارضی خویش و ضرورت «خونخواهی» قائد مجاهد شهید (قدس سره)، ۱۶۸ شهید دانش‌آموز مدرسه شجره طیبه میناب و دیگر شهدای دانش‌آموز، دانشجو و سایر اقشار مردمی اعلام می‌داریم که هیچ تجاوز و تهدیدی قادر نخواهد بود اراده پولادین ملت را درهم بشکند، و بر تداوم راه شهدای پرافتخار، تا تحقق آرمان‌های بلند انقلاب اسلامی تأکید نموده و «به‌روزرسانی بانک اهداف» به‌گونه‌ای که انواع دارایی‌های مادی و غیرمادی دشمن آمریکایی-صهیونی در تیررس نیرو‌های مسلح قرار گیرد را ضرورتی راهبردی می‌دانیم.

در ادامه این قطعنامه آمده است: ما مردم ولایتمدار ایران با تجدید عهد و بیعت با رهبر رشید امت، حضرت آیت‌الله امام سیّد مجتبی حسینی خامنه‌ای (مدظله‌العالی)، بر پیروی از مکتب امامین انقلاب و تبعیت از ولایت فقیه تأکید و اعلام می‌داریم که ملت ایران با الهام از سیره و اندیشه رهبران الهی خود، در مسیر عزت، استقلال، پیشرفت و مقاومت، استوار و متحد باقی خواهد ماند و در پاسداری از میراث گران‌سنگ انقلاب اسلامی، از هیچ کوششی دریغ نخواهد کرد و تعمیق «دفاع بومی»، همراه با حمایت ملی از نیرو‌های مسلح به‌عنوان رکن بازدارندگی در برابر بیگانگان ایران‌ستیز و مزدوران داخلی را از ضروریات استمرار این مسیر می‌داند.