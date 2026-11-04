با اجرای طرح ملی «شهدای میناب»، سهمیه ویژه ۵۰۰ مدرسه به آذربایجان غربی اختصاص یافت تا این استان فراتر از میانگین کشوری، گامی بزرگ در راستای ترویج انرژی‌های تجدیدپذیر، خوداتکایی برقی مدارس و فرهنگ‌سازی میان نسل آینده بردارد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز مهاباد، طرح ملی احداث نیروگاه‌های خورشیدی پشت‌بامی در مدارس، موسوم به «طرح شهدای میناب»، با اختصاص سهمه‌ای فراتر از میانگین کشوری به آذربایجان غربی در حال اجراست؛ طرحی که علاوه بر تولید برق پاک، بستری کارآمد برای آموزش و فرهنگ‌سازی در حوزه انرژی‌های تجدیدپذیر به شمار می‌رود.

جعفر محمدنژاد، معاون سرمایه‌گذاری و توسعه سازمان انرژی‌های تجدیدپذیر و بهره‌وری انرژی برق (ساتبا)، در سفر به ارومیه و در حاشیه بازدید از نخستین مدرسه مجری این طرح (مدرسه معلم فقید حسن انزلی که به یک نیروگاه خورشیدی ۵ کیلوواتی مجهز شده است)، جزئیاتی از روند پیشرفت این طرح ملی را تشریح کرد.

وی با اشاره به مشارکت وزارتخانه‌های نیرو، آموزش و پرورش و سازمان ساتبا در این طرح سراسری گفت: در قالب این برنامه، ۱۲ هزار مدرسه دولتی در سراسر کشور به نیروگاه‌های خورشیدی ۵ کیلوواتی مجهز خواهند شد. میانگین سهمیه در نظر گرفته‌شده برای هر استان حدود ۳۴۰ تا ۳۵۰ مدرسه است، اما آذربایجان غربی با اختصاص ۵۰۰ مدرسه، سهمیاب بالاتری را به خود اختصاص داده که نشان‌دهنده ظرفیت بالای این استان در حوزه انرژی‌های پاک است.

به گفته معاون ساتبا، تاکنون پنل‌های خورشیدی در ۳۵ مدرسه استان نصب شده و عملیات اجرایی در ۵۵ مدرسه دیگر نیز با همکاری شرکت توزیع نیروی برق و سازمان نوسازی مدارس با سرعت در حال پیگیری است تا به‌زودی به بهره‌برداری برسند.

وی در پایان با تأکید بر نقش کلیدی مدارس در فرهنگ‌سازی نسل آینده تصریح کرد: مشاهده عینی نیروگاه خورشیدی در محیط آموزشی، دانش‌آموزان را با شیوه‌های نوین تولید برق و عبور از سوخت‌های فسیلی آشنا می‌کند؛ به‌طوری‌که این دانش‌آموزان می‌توانند به‌عنوان «سفیران انرژی» در خانواده و جامعه نقش‌آفرینی کنند.