چهل‌وششمین دوره مسابقات قرآن کریم نیروی زمینی ارتش با حضور ۱۰۰ نفر از کارکنان پایور و وظیفه چهار استان کشور و به میزبانی تیپ ۴۰ متحرک هجومی اردبیل برگزار شد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکز اردبیل ترویج فرهنگ قرآنی و تقویت معنویت در نیروهای مسلح، محور برگزاری چهل‌وششمین دوره مسابقات قرآن کریم نیروی زمینی ارتش در اردبیل بود.

این رقابت‌ها با حضور ۱۰۰ نفر از کارکنان پایور و وظیفه چهار استان کشور و به میزبانی تیپ ۴۰ متحرک هجومی اردبیل برگزار شد.

برگزیدگان این مرحله به رقابت‌های کشوری راه می‌یابند.