به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز آذربایجان شرقی، المپیاد فرهنگی ورزشی درون‌دانشگاهی دانشگاه تبریز با هدف گسترش ورزش دانشگاهی، افزایش مشارکت دانشجویان در فعالیت‌های بدنی، شناسایی استعدادهای ورزشی و تقویت نشاط اجتماعی در محیط دانشگاه برگزار می‌شود. این رقابت‌ها همچنین فرصتی برای حضور و رقابت دانشجویان دختر و پسر در رشته‌های مختلف ورزشی و گسترش فرهنگ ورزش و تندرستی در فضای دانشگاهی فراهم می‌کند.

در این رویداد که با حضور پرشور دانشجویان و استقبال قابل توجه آنها همراه بود، وحید شالچی معاون فرهنگی و اجتماعی وزارت علوم اظهار کرد: از لحظه‌ای که وارد سالن شدم، شاهد شور و نشاط دانشجویان حاضر بودم. در طول تاریخ عناوین مختلفی برای آذربایجان و مردم آن استفاده شده که یکی از آنها آذربایجان قهرمان بوده که واقعا تاریخ آذربایجان موید همین موضوع است.

وی افزود: بخشی از دانشگاهی و دانشجو بودن، چیز‌هایی است که در کلاس‌ها می‌آموزیم، اما بخش مهمی که وجود دارد، زندگی دانشگاهی به عنوان، چیزی فراتر از کلاس درس است.

شالچی با اشاره به ورزش و تاثیرات آن در جامعه گفت: مسئولیت پذیری، تحمل شکست، اخلاق و جنبه بردن و ... چیز‌هایی است که می‌توان از ورزش آموخت و در زندگی به‌کار برد.

معاون فرهنگی و اجتماعی وزارت علوم در پایان سخنانش خاطرنشان کرد: امیدوارم تجربه ورزشکار بودن، ورزشکار ماندن و با هم ورزش کردن برای شما همواره باقی بماند.

رحمت‌الله اللهیاری، معاون پشتیبانی و مدیریت منابع سازمان امور دانشجویان هم اظهار کرد: دانشگاه یک محیط همه‌جانبه بوده و هم محیط آموزش و هم محیط پرورش است. وقتی در اینجا به ورزش می‌پردازیم، یعنی موتور محرکه توسعه کشور در حال فعالیت است. یعنی هم درس داده و هم می‌آموزیم که این فضای بانشاط می‌تواند برای آینده کشور عامل موفقیت باشد.

وی افزود: دانشگاه محل تربیت، سلامت، نشاط و شادابی و محیط باهم و برای هم آموختن و برای ایران عزیز تلاش کردن است. ورزش دانشگاهی هزینه کردن نیست بلکه در تلاش هستیم تا با آنچه در توان داریم، محیطی پرنشاط و سلامت فراهم کنیم که این امر مگر با همکاری همه‌جانبه تمام دست‌اندرکاران دانشگاه میسر نمی‌شود.

اللهیاری با بیان اینکه ورزش سرمایه‌گذاری برای آینده کشور است خاطرنشان کرد: باید تلاش کنیم این محیط را توسعه دهیم، چرا که ورزش مدرسه اخلاق و مسئولیت‌پذیری است. دانشگاه محل حریت، تضارب اندیشه و... است و این محیط هرچقدر بانشاط باشد همان‌قدر به نفع کشور است.

وی گفت: اینکه شما دانشجویان در کنار هم هستید، بزرگترین سرمایه دانشگاه است. بیابید به این باور برسیم که قهرمانی در مدال خلاصه نمی‌شود. قهرمانی یعنی تلاش بیشتر، اراده قوی‌تر، اخلاق بهتر و ساختن فردای سالم‌تر و امیدوارتر.

دومین دوره المپیاد فرهنگی و ورزشی دانشجویان دختر و پسر دانشگاه تبریز با حضور دانشجویان ورزشکار ۲۱ دانشکده در ۱۶ رشته ورزشی از امروز ۱۳ آبان‌ماه آغاز شد.