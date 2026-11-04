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دومین دوره المپیاد فرهنگی ورزشی دانشجویان دختر و پسر دانشگاه تبریز با رقابت ورزشکاران ۲۱ دانشکده کلید خورد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز آذربایجان شرقی، المپیاد فرهنگی ورزشی دروندانشگاهی دانشگاه تبریز با هدف گسترش ورزش دانشگاهی، افزایش مشارکت دانشجویان در فعالیتهای بدنی، شناسایی استعدادهای ورزشی و تقویت نشاط اجتماعی در محیط دانشگاه برگزار میشود. این رقابتها همچنین فرصتی برای حضور و رقابت دانشجویان دختر و پسر در رشتههای مختلف ورزشی و گسترش فرهنگ ورزش و تندرستی در فضای دانشگاهی فراهم میکند.
در این رویداد که با حضور پرشور دانشجویان و استقبال قابل توجه آنها همراه بود، وحید شالچی معاون فرهنگی و اجتماعی وزارت علوم اظهار کرد: از لحظهای که وارد سالن شدم، شاهد شور و نشاط دانشجویان حاضر بودم. در طول تاریخ عناوین مختلفی برای آذربایجان و مردم آن استفاده شده که یکی از آنها آذربایجان قهرمان بوده که واقعا تاریخ آذربایجان موید همین موضوع است.
وی افزود: بخشی از دانشگاهی و دانشجو بودن، چیزهایی است که در کلاسها میآموزیم، اما بخش مهمی که وجود دارد، زندگی دانشگاهی به عنوان، چیزی فراتر از کلاس درس است.
شالچی با اشاره به ورزش و تاثیرات آن در جامعه گفت: مسئولیت پذیری، تحمل شکست، اخلاق و جنبه بردن و ... چیزهایی است که میتوان از ورزش آموخت و در زندگی بهکار برد.
معاون فرهنگی و اجتماعی وزارت علوم در پایان سخنانش خاطرنشان کرد: امیدوارم تجربه ورزشکار بودن، ورزشکار ماندن و با هم ورزش کردن برای شما همواره باقی بماند.
رحمتالله اللهیاری، معاون پشتیبانی و مدیریت منابع سازمان امور دانشجویان هم اظهار کرد: دانشگاه یک محیط همهجانبه بوده و هم محیط آموزش و هم محیط پرورش است. وقتی در اینجا به ورزش میپردازیم، یعنی موتور محرکه توسعه کشور در حال فعالیت است. یعنی هم درس داده و هم میآموزیم که این فضای بانشاط میتواند برای آینده کشور عامل موفقیت باشد.
وی افزود: دانشگاه محل تربیت، سلامت، نشاط و شادابی و محیط باهم و برای هم آموختن و برای ایران عزیز تلاش کردن است. ورزش دانشگاهی هزینه کردن نیست بلکه در تلاش هستیم تا با آنچه در توان داریم، محیطی پرنشاط و سلامت فراهم کنیم که این امر مگر با همکاری همهجانبه تمام دستاندرکاران دانشگاه میسر نمیشود.
اللهیاری با بیان اینکه ورزش سرمایهگذاری برای آینده کشور است خاطرنشان کرد: باید تلاش کنیم این محیط را توسعه دهیم، چرا که ورزش مدرسه اخلاق و مسئولیتپذیری است. دانشگاه محل حریت، تضارب اندیشه و... است و این محیط هرچقدر بانشاط باشد همانقدر به نفع کشور است.
وی گفت: اینکه شما دانشجویان در کنار هم هستید، بزرگترین سرمایه دانشگاه است. بیابید به این باور برسیم که قهرمانی در مدال خلاصه نمیشود. قهرمانی یعنی تلاش بیشتر، اراده قویتر، اخلاق بهتر و ساختن فردای سالمتر و امیدوارتر.
دومین دوره المپیاد فرهنگی و ورزشی دانشجویان دختر و پسر دانشگاه تبریز با حضور دانشجویان ورزشکار ۲۱ دانشکده در ۱۶ رشته ورزشی از امروز ۱۳ آبانماه آغاز شد.