معاون فرهنگی و دانشجویی دانشگاه آزاد اسلامی گفت: دانشگاه به عنوان مجمع نخبگان بالاترین هدف دشمن است و باید نسبت به توطئه‌های آنان در این عرصه هوشیار بود.

دانشگاه، مجمع نخبگان و بالاترین هدف دشمن است

دانشگاه، مجمع نخبگان و بالاترین هدف دشمن است

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز خراسان رضوی ، فرزاد جهان‌بین امروز چهارشنبه در سیزدهمین اجلاس سراسری مسئولان کانون‌های بسیج اساتید دانشگاه آزاد اسلامی در مشهد افزود: جریان نفوذ خیلی خطرناک است و نظام محاسباتی را برهم می‌زند.

وی اضافه کرد: بالاترین سرمایه اجتماعی براساس پژوهش‌های انجام شده از جمله تحقیق وزارت کشور استادان و معلمان هستند و نسل زد (z) بیشترین تاثیرپذیری را از اساتید دارند.

معاون دانشگاه آزاد اسلامی تاکید کرد: اساتید باید برای دانشجویان مرجعیت فکری، علمی، تحلیلی و تربیتی داشته باشند و با تبیین صحیح موضوعات مختلف زمینه نفوذ را بسته و فتنه‌های دشمنان را خنثی کنند.

وی اضافه کرد: فعالیت‌های هسته‌ای و موشکی علت جنگ نیست بلکه بهانه دشمن برای این تجاوز است و دتر واقع امروز در یک جنگ تمدنی و وجودی قرار داریم.

جهان‌بین ادامه داد: جمهوری اسلامی ایران مقتدرانه مقابل استکبار ایستاده است و دشمن تحمل این اقتدار را ندارد و در این میان مهمترین سرمایه کشور نیروی انسانی است که اقتدار در حوزه‌های مختلف را به همراه دارد.

‌معاون فرهنگی دانشگاه آزاد اسلامی تاکید کرد: فعالیت‌های دانشگاه باید در راستای تقویت انسجام ملی و حمایت از نظام و کشور باشد و صیانت از انسجام ملی ضروری است اساتید بسبجی دانشگاهی باید در این راستا تلاش کنند.

جهان‌بین اضافه کرد: هم‌افزایی اجتماعی امری ضروری است. ملت ایران عصاره تاریخ اسلام هستند چنانکه حتی با شهادت رهبر نظام و فقدان رهبری هم میدان را ترک نکردند.

اجلاس سراسری مسئولان کانون‌های بسیج اساتید دانشگاه آزاد اسلامی ۱۳ و ۱۴ آبان ماه در مشهد در حال برگزاری است.