مدیرکل آموزش و پرورش خوزستان بر حضور آگاهانه و مسئولانه دانس‌آموزان در صحنه انقلاب تاکید کرد و گفت: دانش‌آموزان سربازان بیانیه گام دوم انقلاب هستند.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، ناصر علی‌فر چهارشنبه ۱۳ آبان در مراسم نواختن زنگ استکبارستیزی در مدرسه شاهد فاطمیه اهواز با اشاره به نقش دانش‌آموزان در اقتدار ایران اسلامی اظهار کرد: رهبر شهیدمان درباره دانش‌آموزان فرمودند که دانش‌آموزان سربازان بیانیه گام دوم انقلاب هستند و الحق والانصاف نیز همین است.

وی با بیان اینکه دانش‌آموزان سربازان بیانیه گام دوم انقلاب هستند، افزود: شعار زیبای «ما آمدیم، ما دانش‌آموزان آمدیم، ما تازه‌نفس آمدیم که به ایران کمک کنیم و به اقتدار ایران کمک کنیم» نشان‌دهنده حضور آگاهانه و مسئولانه دانش‌آموزان در صحنه است.

علی فر گفت: نتیجه اقتدار ایران در پای صندوق‌های رأی و در برابر کشور‌های بیگانه نمایان می‌شود و این نشانه ایستادگی ملت ایران است؛ ملتی که همیشه در میدان حاضر بوده و پاسخ استکبار جهانی را داده است.

رضا نجاتی معاون سیاسی و اجتماعی استاندار خوزستان هم در این مراسم اظهار کرد: امروز روز دانش‌آموز تنها روز مبارزه با استکبار جهانی نیست، بلکه یادآور ظلم‌هایی است که دولت جنایتکار آمریکا بر ملت ایران روا داشته است.

وی با اشاره به شهادت دانش‌آموزان و دانشمندان کشورمان در جنگ تحمیلی، جنگ ۱۲ روزه و جنگ رمضان افزود: آمریکا تحمل پیشرفت و آینده‌سازی دانش‌آموزان ایرانی را نداشته و ندارد و به همین دلیل آنان را هدف قرار داده است.

نجاتی تصریح کرد: امروز آمده‌ایم تا اعلام انزجار از دولت جنایتکار آمریکا کنیم و بار دیگر با خون مطهر شهدا و با رهبر عزیزمان بیعت کنیم که تا پای جان ایستاده‌ایم و در برابر دشمنان سر خم نخواهیم کرد.

وی با بیان خاطره‌ای از پاسخ یک دانش‌آموز به پرسش «قدرتمند کیست؟» گفت: آن دانش‌آموز پاسخ داد نه آمریکا و نه ایران، بلکه هر کسی که با خدا باشد قدرتمند است. باید خدا را شاکر باشیم که کشور ما به برکت خون شهدا و عنایت امام حسین (ع) و امام زمان (عج) به این جایگاه رسیده است.