روحانیون، طلاب و فضلاء حوزه علمیه آبادان در پاسخ به پیام رهبرمعظم انقلاب اسلامی بمناسبت حماسه ذوالفقاری آبادان، آن را مایه روح امیدونشاط خواندند.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما آبادان، در نامه حوزه علمیه آبادان در پاسخ به پیام رهبرمعظم انقلاب اسلامی بمناسبت حماسه ذوالفقاری آبادان آمده است:

بسم الله الرحمن الرحیم

محضر مبارک امام المسلمین حضرت آیت الله العظمی سیدمجتبی حسینی خامنه‌ای اطال الله عمره الشریف وحفظه من کل سوء

سلام علیکم

پیام سراسر عظمت و اقتدار و عزت حضرتعالی بمناسبت حماسه غرورآفرین ذوالفقاری آبادان و یادآوری آن حماسه پرشکوه، به رغم همه سختی هاو مشکلات موجوددر این شهرشهید پرور و حماسه ساز، روح امیدونشاط درهمه ماایجادکرده وخستگی وناراحتی هارابرطرف کرد.

ضمن اعلام حمایت و بیعت دوباره با جان و مال با شما وا نقلاب اسلامی، اعلام می کنیم ماطلاب و فضلاء و جامعه روحانیت به همراه همه اقشار و مردم شریف، نجیب و شهیدپرور آبادان آمادگی خود را برای حمایت از ایران و انقلاب عزیز اسلامی و ایستادگی در برابر هرگونه تلاش مذبوحانه دشمن زبون و جنایتکارآمریکایی صهیونی را تاشکست کامل اعلام می کنیم. .

خداوند سایه حضرتعالی را در ظل عنایات و توجهات حضرت بقیة الله الأعظم حفظ کرده ونصرت کامل عنایت فرماید.

وماالنصرالامن عندالله العلی العظیم

والسلام علیکم ورحمت الله

حوزه علمیه امام صادق علیه السلام آبادان