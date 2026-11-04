به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکز اردبیل؛ معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استاندار اردبیل بر ضرورت تلاش مضاعف برای حفظ وحدت و انسجام ملی تاکید کرد و گفت: راهبرد دشمن در قالب جنگ شناختی، ایجاد یأس، ناامیدی و اضطراب در فضای ذهنی و روانی جامعه است و باید در مقابله با آن هوشیار بود.

ابراهیم امامی در نشست مشترک کمیسیون‌های دانشجویی و اقوام، فرق و مذاهب شورای تامین استان اردبیل، با اشاره به شرایط کنونی کشور، بر توجه به بیانات مقام معظم رهبری و تحلیل و تبیین آن در دانشگاه‌ها و مراکز آموزشی تاکید کرد.

وی با اشاره به تنوع قومی کشور افزود: حفظ ریشه‌های هویت ملی، حس تعلق به میهن و تقویت همبستگی و همگرایی، از ضرورت‌های مقابله با تفرقه‌افکنی و جلوگیری از شکل‌گیری دوگانه‌سازی‌های قومی، زبانی، ورزشی و اجتماعی است.

در ادامه، مدیرکل دفتر سیاسی، انتخابات و تقسیمات کشوری استانداری اردبیل و دبیر کمیسیون‌های مربوط، هدف از برگزاری این نشست‌ها را کاربردی‌تر شدن جلسات و فراهم‌کردن شرایط مناسب برای بیان قانونی دیدگاه‌ها و انتقادهای دانشجویان دانست و بر حفظ آرامش دانشگاه‌ها از طریق هم‌افزایی و تعامل تاکید کرد.

احمد کنعانپور همچنین بر تقویت نشاط در مکان‌های دانشجویی، برگزاری نشست رؤسا و معاونان دانشگاه‌ها با تشکل‌های سیاسی، صنفی و علمی دانشجویان و ادامه آیین برافراشتن پرچم در مناسبت‌های ملی و دینی تاکید کرد.