به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکزی؛مجید طاعتی با اشاره به توسعه خدمات الکترونیکی و تسهیل دسترسی شهروندان به خدمات هویتی اظهار داشت: در حال حاضر ۹ خدمت غیرحضوری از طریق سامانه سهیم و دو خدمت دیگر شامل تغییر نشانی و خدمات مرتبط با پایگاه خانوار از طریق پایگاه اینترنتی سازمان ثبت احوال کشور ارائه می‌شود که در مجموع امکان بهره‌مندی از ۱۱ خدمت به‌صورت غیرحضوری فراهم شده است. وی افزود: خدمات قابل ارائه از طریق سامانه سهیم به نشانی https://sahim.sabteahval.ir شامل کیف هویت من (دسترسی به شناسنامه الکترونیکی، سوابق کارت هوشمند ملی و سوابق درخواست‌های هویتی)، درخواست صدور شناسنامه المثنی، درخواست تغییر نام، درخواست تغییر نام خانوادگی، دریافت گواهی وفات، دریافت گواهی انحصار وراثت، دریافت گواهی خروج از کشور، ثبت ازدواج به موجب اقرارنامه و مشاوره انتخاب نام است. مدیرکل ثبت احوال استان مرکزی در پایان با تأکید بر اهمیت توسعه دولت الکترونیک و تسهیل ارائه خدمات به مردم، از شهروندان خواست با مراجعه به سامانه‌های اینترنتی سازمان ثبت احوال کشور از خدمات غیرحضوری بهره‌مند شوند و تا حد امکان از مراجعات حضوری غیرضروری خودداری کنند.