مدیر جهاد کشاورزی دزفول از آغاز برداشت مرکبات این شهرستان خبر داد و گفت: برداشت مرکبات از سطح پنج هزار و ۸۰۰ هکتار باغات دزفول آغاز شد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، بهروز قمرزاده بیان کرد: حدود ۳۰ تُن مرکبات به طور میانگین از هر هکتار باغ شهرستان دزفول برداشت می‌شود.

وی به فعالیت سه هزار و ۵۰۰ باغدار برای برداشت مرکبات در دزفول اشاره کرد و افزود: محصول برداشت‌شده بعد از شست و شو، بسته بندی و درجه‌بندی به استان‌های تهران، اصفهان، تبریز و ارومیه ارسال می‌شود.

مرکبات دزفول به بازار رسید

مدیر جهاد کشاورزی دزفول پیش‌بینی کرد از سطح مرکبات دزفول افزون بر ۱۵۰ هزار تُن انواع محصولات برداشت و روانه بازار داخلی شود.

وی افزود: گریپ‌فروت، لیموترش، پرتقال و دیگر مرکبات دزفول محصولاتی ارگانیک هستند و عطر و مزه ویژه‌ای دارند که این محصولات را در کشور متمایز می‌کند.

قمرزاده بیان کرد: با وجود مهارت کارشناسان، مروجان و باغداران مرکز تحقیقات کشاورزی صفی آباد، تقریبا تمامی محصولات تولیدی در شهرستان از لحاظ طعم و مزه و همچنین سلامت محصول تولیدی ارزشمند هستند که لیموترش محلی و پرتقال از جمله این محصولات است.

سالانه افزون بر ۲.۵ میلیون تن انواع محصولات زراعی و باغی در شهرستان دزفول تولید می‌شود.