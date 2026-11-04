نیرو‌های صدا و سیمای خراسان جنوبی در ۱۳ آبان لحظه‌ها را ماندگار و صدای مردم خاوران را به گوش جهانیان رساندند.

به گزارش خبرگزاری صدا وسیمای خراسان جنوبی؛ نیرو‌های صدا وسیمای خراسان جنوبی امروز صدا و تصویر مردم خاوران را نه تنها در کشور بلکه به جهانیان رساندند.

نیرو‌های فنی، تصویربرداران، خبرنگاران و عوامل پشتیبانی و عوامل دیگر، در صبحگاه، پشت صحنه بودند. دوربین‌ها را تنظیم و مسیر حرکت جمعیت را از قبل مرور کرده بودند.

در میان جمعیت، تصویربردارانی دیده می‌شدند که با وجود سرمای صبحگاهی، با صبر و حوصله دنبال بهترین قاب بودند؛ قابی که شور و حال مردم را نشان دهد، قابی که پرچم‌ها و پلاکارد‌ها را در دل خود جا دهد و قابی که پیام این روز بزرگ را به خانه‌های مردم برساند.

خبرنگاران هم در میان صفوف راهپیمایان، با مردم گفت‌و‌گو می‌کردند و صدای آن‌ها را به گوش مخاطبان می‌رساندند.

آنچه مخاطبان می‌بینند، فقط چند دقیقه گزارش و تصویر است؛ اما پشت این چند دقیقه، ساعت‌ها تلاش بی ادعا است.

نیرو‌های صدا و سیمای خراسان جنوبی با عشق به کار، با تعهد به رسالت رسانه‌ای و با احترام به مردم، تلاش کردند تا ۱۳ آبان امسال، یک روز به یادماندنی را در حافظه تصویری استان ثبت کند و صدای مردم نیز مخابره شود.

راهپیمایی ۱۳ آبان مردم خراسان جنوبی از شبکه‌های سراسری و استانی پخش شد.















