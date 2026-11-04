مرکز فرماندهی و کنترل مدیریت بحران کشور با صدور هشدار آنی، از احتمال وقوع سیل در مناطق جنوب استان کرمان و شرق استان هرمزگان، به‌ویژه شهرستان‌های میناب و بشاگرد خبر داد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، بر اساس گزارش تلفنی مرکز پیش‌بینی سازمان هواشناسی کشور، از هم‌اکنون رگبار شدید باران، رعد و برق، باد شدید و احتمال وقوع سیل در مناطق جنوب استان کرمان و شرق استان هرمزگان، به‌ویژه شهرستان‌های میناب و بشاگرد محتمل است.

زمان پیش‌بینی احتمالی این مخاطره، از هم‌اکنون تا ۳ ساعت آینده اعلام شده است.

بر این اساس، از مدیران کل مدیریت بحران استان‌های مذکور خواسته شده است ضمن اطلاع‌رسانی لازم، اقدامات پیشگیرانه و احتیاطی را معمول دارند.