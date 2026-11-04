به گزارش خبرگزاری صداوسیمای مازندران، مدیرکل مدیریت بحران مازندران از صدور هشدار سطح نارنجی هواشناسی شماره ۲۸ و فعالیت سامانه بارشی در استان خبر داد و گفت: این سامانه از اواخر وقت پنجشنبه ۱۴ آبان تا اواخر وقت دوشنبه ۱۸ آبان، بارش‌های رگباری، رعدوبرق، وزش باد شدید در ارتفاعات و کاهش دما را به همراه دارد.

محمدی با اشاره به مناطق تحت تأثیر سامانه بارشی افزود: پنجشنبه ۱۴ آبان، ارتفاعات غربی استان از جمله بلده، دلیر، سیاه‌بیشه، کجور و کلاردشت درگیر بارش‌ها می‌شوند. روز جمعه ۱۵ آبان، سواحل و دامنه‌ها از جمله بهشهر، ایزدشهر، بابل، بابلسر، تنکابن، چالوس، جویبار، رامسر، سوادکوه شمالی، سیمرغ، شیاده بندپی، عباس آباد، فریدونکنار، قائم شهر، آمل، محمودآباد، گلوگاه، نکا، نور و نوشهر تحت تأثیر قرار می‌گیرند.

وی ادامه داد: روز شنبه ۱۶ آبان، نیمه غربی و ارتفاعات نیمه غربی استان بارش خواهند داشت و در روز‌های یکشنبه و دوشنبه، ۱۷ و ۱۸ آبان، همه مناطق مازندران تحت تأثیر این سامانه قرار می‌گیرند.

مدیرکل مدیریت بحران مازندران درباره مخاطرات احتمالی این سامانه هشدار داد و گفت: آب‌گرفتگی معابر، جاری شدن روان‌آب، بالا آمدن آب رودخانه‌ها، احتمال وقوع صاعقه، کاهش دید، ریزش سنگ، لغزندگی و اختلال در تردد محور‌های کوهستانی از پیامد‌های پیش‌بینی‌شده است. احتمال خسارت به سازه‌های موقت و کم‌مقاوم و محصولات کشاورزی و باغی نیز وجود دارد.

محمدی با اشاره به مواج و طوفانی شدن دریا، بر رعایت توصیه‌های ایمنی تأکید کرد و افزود: رانندگان از تردد غیرضروری در جاده‌های کوهستانی خودداری کنند و مسافران و گردشگران در بستر و حریم رودخانه‌ها و مسیل‌ها اسکان نیابند یا توقف نکنند. دامداران و عشایر نیز از مناطق مرتفع فاصله بگیرند و کشاورزان برای استحکام سازه‌های گلخانه‌ای و انتقال محصولات اقدام کنند.

وی همچنین از شهرداری‌ها خواست دهانه پل‌ها و کانال‌های سطح شهر را پاکسازی کنند و دستگاه‌های امدادی نیز با تجهیزات و ماشین‌آلات در آماده‌باش کامل باشند.