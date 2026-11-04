کتاب «من هم عاشق شدم» داستانی تاریخی دربارۀ حرکت اجباری امام رضا (ع) از مدینه به مرو و آدم‌هایی است که در مسیر این سفر با ایشان روبه‌رو می‌شوند.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز خراسان رضوی، بک زاده خبر نگار صداو سیما در گزارشی کتاب «من هم عاشق شدم» را معرفی می کند.

«من هم عاشق شدم» داستانی تاریخی دربارۀ حرکت اجباری امام رضا (ع) از مدینه به مرو و آدم‌هایی است که در مسیر این سفر با ایشان روبه‌رو می‌شوند. کتاب در قالب ده روایت، حوادث این سفر را از مدینه و ماجرای ورود امام به نیشابور تا حضور ایشان در مرو و اتفاق‌های تلخ آن دوران روایت می‌کند؛ روایتی داستانی و پرکشش که در کنار حوادث تاریخی، تصویری انسانی از آن روزگار پیش روی خواننده می‌گذارد.