وضعیت توسعه و احداث نیروگاه‌های تجدیدپذیر کوچک‌مقیاس در مدارس سنندج، امروز با حضور معاون سرمایه‌گذاری و توسعه سازمان ساتبا به‌صورت سرزده بررسی شد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیمای مرکز کردستان، جعفر محمدنژاد، معاون سرمایه‌گذاری و توسعه سازمان انرژی‌های تجدیدپذیر و بهره‌وری انرژی برق (ساتبا)، با اشاره به اهمیت توسعه زیرساخت‌های خورشیدی در مدارس گفت: این اقدام به مدیریت مصرف، کاهش فشار بر شبکه برق، تداوم خدمات در شرایط بحران و ارتقای امنیت انرژی کمک می‌کند.

وی از رسیدن ظرفیت نیروگاه‌های خورشیدی کشور به حدود ۲ هزار مگاوات خبر داد و افزود: ۱۲ هزار مدرسه در کشور به نیروگاه‌های خورشیدی ۵ کیلوواتی مجهز می‌شوند.

محمدنژاد با اشاره به اجرای این طرح در کردستان اظهار کرد: پنل‌های خورشیدی در ۴۰۶ مدرسه استان، در قالب طرح «شهدای میناب» نصب خواهد شد.

همچنین مقیمی، معاون بهره‌برداری و دیسپاچینگ شرکت توزیع نیروی برق کردستان، با بیان اینکه از سال ۱۳۹۶ تاکنون ۱۸ سامانه خورشیدی با ظرفیت مجموع ۹۰ کیلووات در استان نصب و راه‌اندازی شده است، گفت: با اجرای طرح توسعه انرژی‌های تجدیدپذیر در مدارس کردستان، ۲ مگاوات به ظرفیت انرژی خورشیدی استان افزوده می‌شود.