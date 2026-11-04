معاون سیاسی اجتماعی استانداری خوزستان با تأکید بر ضرورت پرداخت به‌موقع سهم کتابخانه‌های عمومی از سوی شهرداری‌ها، گفت: منابع حاصل از این مطالبات باید برای توسعه و تجهیز کتابخانه‌های استان هزینه شود.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، رضا نجاتی با تأکید بر ضرورت توجه به زیرساخت‌های فرهنگی و ترویج کتاب‌خوانی، خواستار پرداخت به‌موقع سهم کتابخانه‌ها از سوی شهرداری‌ها و هزینه‌کرد این اعتبارات در داخل استان شد.

وی با بیان اینکه کتاب و کتابخوانی از ضروریات جامعه امروز است، اظهار کرد: در برخی بخش‌هااقدامات خوبی انجام شده، اما در حوزه‌هایی نیز به دلایل مختلف می‌توانستیم عملکردبهتری داشته باشیم که محقق نشده است.

نجاتی افزود: امروز برخی کتابخانه‌های روستایی حتی برای تعمیر وسایل سرمایشی و رفع مشکلات زیرساختی با محدودیت اعتبار مواجه‌اند و تأمین کتاب و امکانات مورد نیاز نیز به منابع مالی نیاز دارد؛ بنابراین پرداخت این مطالبات باید در اولویت قرار گیرد.

وی همچنین با اشاره به نقش فرهنگ در پیشگیری از آسیب‌های اجتماعی بیان کرد: بخشی از چالش‌های اجتماعی از جمله طلاق، اعتیاد، خودکشی و کودکان کارمی‌تواند با ضعف در فعالیت‌های فرهنگی مرتبط باشد و کتاب و کتابخانه یکی از بستر‌های مهم ارتقای آگاهی و تقویت فرهنگ عمومی در جامعه است.

نجاتی با اعلام آمادگی استانداری برای حمایت از برنامه‌های توسعه کتابخانه‌ها گفت: فرمانداران برای برگزاری نشست‌های مرتبط با کتابخانه‌های عمومی و پیگیری مسائل این حوزه باید باجدیت اقدام کنند تا شهرداری‌ها و سایر ظرفیت‌های شهرستانی نیز در این زمینه مشارکت کنند.

وی با اشاره به آغاز هفته کتاب از ۲۳ آبان‌ماه به مدت یک هفته، خواستار مشارکت شهرداری‌ها و صداوسیمای مرکز خوزستان در اطلاع‌رسانی و اجرای برنامه‌های این هفته شد و افزود: انتظار می‌رود شهرداری اهواز با توجه به مرکزیت استان، برنامه‌ریزی ویژه‌ای برای معرفی ظرفیت‌های کتابخانه‌ای و پیگیری مسائل این حوزه داشته باشد.

نجاتی همچنین بر ضرورت استفاده از ظرفیت شرکت‌ها و مسئولیت‌های اجتماعی صنایع در جهت بازسازی و تجهیز کتابخانه‌ها تأکید کردند.

وی همچنین توسعه کتابخانه‌های سیار و گسترش دسترسی به کتاب در فضا‌های عمومی و مناطق کم برخوردار را از اقدامات ارزشمند دانست و بر ضرورت تقویت این ظرفیت تأکید کرد.