هم‌زمان با سراسر کشور، مردم شهرستان نظرآباد با حضور در راهپیمایی یوم‌الله ۱۳ آبان، ضمن گرامیداشت روز ملی مبارزه با استکبار جهانی، پیکر مطهر دو شهید گمنام را تشییع کردند. ‌

به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکز البرز ، مردم شهرستان نظرآباد هم‌زمان با سراسر کشور، در راهپیمایی روز ملی مبارزه با استکبار جهانی حضور یافتند و بار دیگر بر پایبندی خود به آرمان‌های انقلاب اسلامی تأکید کردند.

این راهپیمایی از ساعت ۹ صبح، از میدان معلم آغاز شد و شرکت‌کنندگان پس از عبور از خیابان فرهنگ، بلوار مدرس و بلوار شهید سلطانی، به سمت میدان سپاه حرکت کردند.

‌مردم با در دست داشتن پرچم مقدس جمهوری اسلامی ایران و سردادن شعارهای انقلابی و ضداستکباری، در این آیین ملی حضور یافتند.

‌حضور دانش‌آموزان، نوجوانان، خانواده‌ها، فرهنگیان و اقشار مختلف مردم در کنار مسئولان شهرستان، از جلوه‌های این مراسم بود.

‌در جریان این مراسم، پیکر مطهر دو شهید گمنام نیز بر دستان مردم شهیدپرور نظرآباد تشییع شد و فضای راهپیمایی با عطر ایثار و شهادت آمیخته شد.

‌در اجتماع پایانی که در میدان سپاه برگزار شد، حجت‌الاسلام والمسلمین حسینی، امام جمعه شهرستان نظرآباد، به عنوان سخنران مراسم به ایراد سخن پرداخت و در پایان، قطعنامه راهپیمایی یوم‌الله ۱۳ آبان قرائت شد.