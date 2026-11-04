وزیر جهاد کشاورزی با حضور در راهپیمایی ۱۳ آبان تصریح کرد: پیام اصلی حضور مردم و به ویژه دانش آموزان در مراسم امروز این است که ما ایستادیم و بر مدعی ابرقدرتی دنیا پیروز شدیم.



به گزارش گروه کشاورزی، توسعه روستایی و محیط زیست خبرگزاری صدا و سیما؛ غلامرضا نوری که همراه با شماری از معاونان و مدیران وزارت جهاد کشاورزی در راهپیمایی ۱۳ آبان شرکت کرده بود، اظهار داشت: مردم با حضور در این راهپیمایی این پیام را می دهند که ما در برابر مدعی ابرقدرتی جهان ایستادیم و مقاومت کردیم و در برابر آن پیروز شدیم.

وزیر جهاد کشاورزی افزود: این شور و حضور حماسی نشان پیروزی این ملت در مقابل آمریکا است و می‌تواند درسی برای همه ملت‌ها باشد که هر کسی بر سر استقلال و آزادی خود بایستد و مقاومت و پافشاری کند، در نهایت پیروزی از آن او خواهد بود.