به گزارش خبرگزاری صداوسیما خوزستان، در این مراسم، دانش‌آموزان مقطع ابتدایی با سردادن شعار‌های حماسی «مرگ بر آمریکا» و «مرگ بر اسرائیل»، ضمن اعلام انزجار از استکبار جهانی و رژیم صهیونیستی، یاد و خاطره این روز حماسی را گرامی داشتند.

فرزندان شهدا و ایثارگران همچنین با تجدید عهد و پیمان با آرمان‌های انقلاب اسلامی و تأکید بر تبعیت از رهنمود‌ها و اهداف والای مقام معظم رهبری، حضرت آیت‌الله سید مجتبی حسینی خامنه‌ای، اعلام کردند که با تکیه بر علم، دانش و آگاهی، راه شهدا را ادامه داده و در سنگر تعلیم و تربیت، سربازانی شایسته برای انقلاب اسلامی خواهند بود.

دانش‌آموزان حاضر در این مراسم بر عزم خود برای ادامه مسیر پرافتخار علم‌آموزی در مکتب اسلام ناب محمدی (ص)، کسب دانش و معرفت، پیشرفت علمی کشور و افتخارآفرینی برای میهن عزیز اسلامی تأکید کردند و عهد بستند که در سنگر علم و دانش، سربازانی آگاه، مؤمن، متعهد و توانمند برای دفاع از ارزش‌ها و آرمان‌های انقلاب اسلامی باشند.

این مراسم جلوه‌ای از پیوند نسل آینده‌ساز کشور با فرهنگ ایثار و شهادت و تجدید میثاق فرزندان شهدا و ایثارگران با آرمان‌های پدران پرافتخارشان بود؛ نسلی که علم‌آموزی، خودباوری، دشمن‌شناسی و تلاش برای سربلندی ایران اسلامی را رسالت خود می‌داند.