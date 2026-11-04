سرپرست اداره نگهداری راه‌های اداره‌کل راهداری و حمل و نقل جاده‌ای استان کرمانشاه از اجرای عملیات بهسازی و روکش آسفالت در ۷.۵ کیلومتر از محور پاطاق به سرمیل، واقع در کریدور بزرگراه کربلا خبر داد.

اجرای عملیات بهسازی و روکش آسفالت در ۷.۵ کیلومتر از محور پاطاق به سرمیل

اجرای عملیات بهسازی و روکش آسفالت در ۷.۵ کیلومتر از محور پاطاق به سرمیل



به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز کرمانشاه،پیمان تدرو اظهار داشت: عملیات بهسازی و روکش آسفالت در باند برگشت محور پاطاق به سرمیل به طول ۷.۵ کیلومتر در حال اجراست که با هدف ارتقای کیفیت رویه راه و افزایش ایمنی تردد کاربران جاده‌ای انجام می‌شود.

وی افزود: این عملیات شامل لکه‌گیری، درزگیری و اجرای روکش آسفالت در مقاطع مورد نیاز است که برای اجرای آن در مجموع ۶۷۵ میلیارد ریال اعتبار اختصاص یافته است.

تدرو با اشاره به اهمیت کریدور بزرگراه کربلا در شبکه ارتباطی استان تصریح کرد: بهسازی و ترمیم محور‌های این کریدور نقش مهمی در ارتقای ایمنی، بهبود کیفیت تردد و فراهم‌سازی شرایط مناسب‌تر برای عبور و مرور کاربران جاده‌ای دارد.