نایب‌رئیس مجلس شورای اسلامی با تأکید بر اینکه تقابل آمریکا با جمهوری اسلامی ایران، تقابلی حیثیتی است، گفت: آمریکا نمی‌خواهد دانش‌آموزان ایرانی در عرصه‌های علمی، ورزشی و جهانی پرافتخار باشند؛ ما نیز به دنبال جنگ نیستیم، اما اجازه نمی‌دهیم کسی به شرف، کشور و ناموس ما حمله کند.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، حمیدرضا حاجی‌بابایی، نایب‌رئیس مجلس شورای اسلامی صبح امروز (چهارشنبه ۱۳ آبان ماه) در آیین نواختن زنگ استکبارستیزی در مدرسه دخترانه عفتیه شهر تبریز، ضمن درود به مردم سرافراز آذربایجان، معلمان و دانش‌آموزان این استان، با اشاره به ضرورت تبیین اقدامات و سیاست‌های آمریکا علیه ملت ایران، گفت: باید چند سخنرانی انجام شود تا دانش‌آموزان بدانند آمریکا با ملت ایران چه کرده است.

وی با انتقاد از سیاست‌های دولت آمریکا و شخص دونالد ترامپ، اظهار کرد: ترامپ قمارباز زخم‌هایی بر پیکر مردم ایران وارد کرده است و نمی‌خواهد دانش‌آموزان ما در جهان پرافتخار باشند. جنگ آمریکا با ایران، جنگی حیثیتی است؛ چراکه آنها معتقدند دانش‌آموزان خودشان شهروند درجه یک هستند، اما دانش‌آموزان ایرانی نباید از چنین جایگاهی برخوردار باشند.

نایب‌رئیس مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه مردم ایران خواهان زندگی شرافتمندانه و آینده‌ای روشن برای فرزندان خود هستند، تصریح کرد: ما یک ایران پرافتخار داریم و می‌خواهیم فرزندانمان زندگی خوبی داشته باشند و با مشکلی مواجه نشوند، اما آمریکا چنین چیزی را نمی‌خواهد.

حاجی‌بابایی با اشاره به اهمیت دانش و فناوری هسته‌ای در حوزه‌های مختلف، بیان کرد: آمریکا می‌گوید ما نباید فکر کنیم؛ در حالی که فناوری هسته‌ای صرفاً برای ساخت بمب نیست بلکه بیماران بسیاری به این علم نیاز دارند و این فناوری می‌تواند جان آنها را نجات دهد.

وی با اشاره به ضرورت حفظ وحدت ملی، یادآور شد: امام شهیدمان بر اتحاد مقدس ۹۰ میلیون ایرانی که به ایران و انقلاب اسلامی می‌اندیشند، تأکید داشتند. هزاران سال است که ایران، آذربایجان و خلیج فارس سرافراز ایستاده‌اند و امروز نیز باید از ایران دفاع کنیم؛ البته دفاع از کشور صرفاً به موشک نیاز ندارد و نیاز به وحدت است.

بخش مهمی از تقابل آمریکا با ایران به دلیل پیشرفت و سربلندی ملت ایران است

نایب‌رئیس مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه بخش مهمی از تقابل آمریکا با ایران به دلیل پیشرفت و سربلندی ملت ایران است، گفت: همه دعوا‌ها با آمریکا بر سر این است که مردم ما در دنیا سربلند و سرافراز هستند؛ آنها نمی‌خواهند دانش‌آموزان ما در المپیاد‌های علمی بدرخشند و ورزشکاران ما پیروز میدان‌ها باشند.

حاجی‌بابایی با اشاره به حمله به مراکز آموزشی و دانش‌آموزان، تأکید کرد: اگر آمریکا با ما جنگ دارد، چرا به مدارس حمله کرده است؟ آنچه در میناب اتفاق افتاد، مانند روز عاشورا بود؛ دانش‌آموزان را با بدترین بمب‌ها تکه‌تکه کردند و این جنایت در تاریخ باقی خواهد ماند. این اقدام، زخم بزرگی بر پیکر مردم ایران وارد کرد.

وی با اشاره به واکنش‌های دانش‌آموزان در کشور‌های اروپایی به این حادثه، افزود: امروز دانش‌آموزان اروپایی به خیابان‌ها آمده‌اند و از میناب دفاع می‌کنند، اما دولتمردان برخی از این کشور‌ها همین دانش‌آموزان را مورد ضرب‌وشتم قرار می‌دهند. امروز دنیا پشت سر دانش‌آموزان ایرانی حرکت می‌کند و می‌گوید ایرانی‌ها در قله قرار دارند.

نایب‌رئیس مجلس شورای اسلامی با تأکید بر اینکه ایران متعلق به همه مردم و داشته‌های این سرزمین است، اظهار کرد: یادتان باشد ایران یعنی هر آنچه در این سرزمین وجود دارد. رهبر شهید ما پذیرفتند که شهید شوند تا دانش‌آموزان ما در آینده پرافتخار باشند و ایشان خود را فدای این هدف کردند.

دانش‌آموزان در سال ۱۳۵۷ در برابر استکبار ایستادند و حماسه آفریدند

حاجی‌بابایی با اشاره به جایگاه تاریخی ۱۳ آبان، اظهار کرد: سیزدهم آبان، روز مبارزه دانش‌آموزان با استکبار جهانی است و دانش‌آموزان در سال ۱۳۵۷ در برابر استکبار ایستادند و حماسه آفریدند.

وی با تأکید بر توانمندی علمی و ذهنی ایرانیان، گفت: ایرانی‌ها از باهوش‌ترین ملت‌های جهان هستند و اگر به آنها فرصت داده شود، با فکر و اندیشه دنیا را فتح خواهند کرد؛ به همین دلیل به ما حمله کردند. دانش‌آموزان ثروت و تمام هستی ما هستند و معلمان باید دست آنها را بگیرند و به قله‌های پیشرفت برسانند.

نایب‌رئیس مجلس شورای اسلامی پرچم ایران را نماد هویت و عزت ملی دانست و تصریح کرد: پرچم ما هستی، شرف و غیرت هر ایرانی است؛ اگر فردی در این مسیر زمین بخورد، دیگری پرچم را برمی‌دارد و راه را ادامه می‌دهد.

حاجی‌بابایی با اشاره به جایگاه جمهوری اسلامی ایران در عرصه بین‌المللی، اظهار کرد: امروز ایران به قدرتی جهانی تبدیل شده است و در اجلاس‌های بین‌المللی شاهد هستیم که برای نمایندگان ایرانی احترام قائل می‌شوند و آنها را تشویق می‌کنند.

وی در ادامه خطاب به دولت آمریکا گفت: به آمریکا می‌گوییم شرایط ایران را بپذیرد و کنار برود؛ در غیر این صورت، هر اتفاقی برای سربازانش رخ دهد، مسئولیت آن بر عهده خودش خواهد بود.

نایب‌رئیس مجلس شورای اسلامی با تأکید بر اینکه ملت ایران خواهان جنگ نیست، اما در برابر تعرض به کشور کوتاه نخواهد آمد، خاطرنشان کرد: ما دوست نداریم بجنگیم، اما اجازه نمی‌دهیم کسی به شرف، کشور و ناموس ما حمله کند و در برابر چنین تعرضی با مشت محکم بر دهان متجاوزان می‌زنیم.

حاجی‌بابایی همچنین با اشاره به تأکید رهبر شهید انقلاب بر اهمیت نظام تعلیم و تربیت، یادآور شد: امام شهیدمان در دوران تصدی وزارت بنده بار‌ها فرمودند هیچ قله‌ای بالاتر از آموزش‌وپرورش نیست.