نماینده ولی‌فقیه در امور حج و زیارت گفت: هیچ کشوری به اندازه ایران در زمینه معارف حج و برنامه‌های مرتبط با آن پیشرفت نکرده و بیش از ۲ هزار جلد کتاب در این حوزه در پژوهشکده حج و زیارت تالیف شده است.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان لرستان، سید عبدالفتاح نواب در دیدار با نماینده ولی‌فقیه در لرستان با اشاره به ظرفیت‌های علمی و پژوهشی جمهوری اسلامی ایران در حوزه حج گفت: بیش از ۲ هزار جلد کتاب در این حوزه در پژوهشکده حج و زیارت تالیف شده است.

وی افزود: این آثار در زمینه مناسک، معارف، آداب، تاریخ و آیات مرتبط با حج تالیف شده و در اختیار علاقه‌مندان قرار گرفته است.

نماینده ولی‌فقیه در امور حج و زیارت گفت: مردم غیور ایران اسلامی بیش از هشت ماه است که در تجمعات شبانه حضور دارند و ضمن بیعت با رهبر معظم انقلاب، از رزمندگان و نیرو‌های مسلح کشور حمایت می‌کنند و با مقاومت و ایستادگی خود در برابر استکبار جهانی از کشور دفاع می‌کنند.

حجت‌الاسلام والمسلمین نواب با اشاره به روند اعزام زائران از فرودگاه‌های استان‌ها افزود: در سال‌های گذشته، اعزام زائران معمولا از فرودگاه‌های ۲۳ مرکز استان انجام می‌شد که در دوره مسوولیت شهید بیات در سازمان حج و زیارت، این تعداد افزایش یافت.

وی گفت: پیگیر هستیم زمینه اعزام حجاج لرستانی از فرودگاه خرم‌آباد فراهم شود.

حجت‌الاسلام والمسلمین نواب همچنین با اشاره به شمار متقاضیان تشرف به حج یادآور شد: بیش از ۸۰۰ هزار نفر از ایرانیان در صف انتظار اعزام به حج قرار دارند.