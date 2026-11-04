به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مرکز ایلام؛ مدارس استان ایلام در تمامی مقاطع در نوبت بعدازظهر امروز، ۱۳ آبان‌ماه، تعطیل اعلام شد و دانش‌آموزان در این نوبت کلاس درس ندارند.

این تصمیم با پیشنهاد مدیرکل آموزش و پرورش استان و موافقت استاندار ایلام گرفته شد.

علت این تعطیلی نیز حضور گسترده دانش‌آموزان و فرهنگیان استان در راهپیمایی یوم‌الله ۱۳ آبان اعلام شده است.

تعطیلی تنها شامل نوبت بعدازظهر امروز می‌شود و مدارس استان در نوبت صبح طبق روال عادی دایر بودند.