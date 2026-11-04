همزمان با برگزاری مراسم سراسری روز ملی مبارزه با استکبار جهانی، مردم و دانش‌آموزان شهر‌های گلستان و صالحیه در شهرستان بهارستان، با حضور پرشور در مسیر‌های تعیین‌شده، از شکوه و عظمت این روز تاریخی تجلی کردند.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، صبح امروز چهارشنبه، در راستای بزرگداشت روز ملی مبارزه با استکبار جهانی و روز دانش‌آموز، شهر‌های گلستان و صالحیه در شهرستان بهارستان شاهد حضور گسترده اقشار مختلف مردم و دانش‌آموزان در مراسم راهپیمایی ۱۳ آبان بودند.

راهپیمایان در این دو شهر با در دست داشتن پرچم‌های جمهوری اسلامی و شعار‌های حماسی، بر ایستادگی ملت ایران در برابر قدرت‌های جهانی و تجدید پیمان با آرمان‌های انقلاب اسلامی تأکید کردند.