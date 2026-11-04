حجت‌الاسلام و المسلمین ملانوری با صدور پیامی ضمن گرامیداشت یوم‌الله ۱۳ آبان، این روز را نقطه عطف خودآگاهی ملی، تقاطع «شناخت» و «مقاومت» و تجلی اراده نسل نو در شکستن انحصار روایت‌ها توصیف کرد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما، همزمان با فرارسیدن یوم‌الله ۱۳ آبان و سالروز تسخیر لانه جاسوسی؛ حجت‌الاسلام و المسلمین «علی ملانوری» مشاور وزیر و رئیس ستاد هماهنگی کانون‌های فرهنگی هنری مساجد کشور پیامی به شرح ذیل صادر کرد:

سیزدهم آبان‌ماه، فراتر از یک رویداد تقویمی یا بازخوانی عبرت‌های تاریخی، «نقطه عطف خودآگاهی ملی» و تابلوی تمام‌نمای ایستادگی در برابر نظام سلطه است؛ روزی که در تقویم مجاهدت این ملت، با نام پیشگامان بصیرت و شهدای دانش‌آموز گره خورده است.

در عصر تحولات شتابان جهانی و جنگِ پیچیده روایت‌ها، استکبارستیزی دیگر تنها در مرز‌های جغرافیایی و شعار‌های میدانی خلاصه نمی‌شود؛ بلکه میدان اصلی مبارزه امروز، عرصه‌ی «تسخیر تسلط شناختی»، تولید علم نافذ و استقلال در فناوری و اندیشه است. نظام سلطه که روزگاری کنترل مرز‌های فیزیکی را ابزار سلطه خود می‌ساخت، امروز از تفکر مستقل، نوآور و خودباور نوجوانان و جوانان ایرانی بیش از هر ابزار دیگری بیمناک است.

نسل نوخاسته ما در گام دوم انقلاب، با درک دقیق از معادلات نوین قدرت، نیک می‌داند که استکبار جهانی اگرچه در فرم و ابزار پوست‌اندازی کرده، اما جوهره‌ی ظالمانه و استثماری‌اش دست‌نخورده باقی مانده است. پاسخ این نسل به زیاده‌خواهی‌های امپریالیسم خبری و اقتصادی، نه انفعال، که «جهاد تبیین، قوی شدن در دانش و فن‌آوری، و عمق‌بخشی به هویت دینی و ملی» است.

کانون‌های فرهنگی هنری مساجد و سنگر‌های تربیتی کشور، به عنوان پایگاه‌های صیانت از اندیشه و مقاومت، با افتخار در کنار این نسل پیشتاز ایستاده‌اند تا با تلفیق ایمان، هنر و دانایی، خاکریز‌های نوینی را در برابر هجمه فرهنگی دشمن فتح کنند.

اینجانب، ضمن گرامیداشت یاد و خاطره شهدای سیزدهم آبان و تجدید میثاق با آرمان‌های بلند امام راحل (ره) و قائد شهید امت (ره)، این روز بزرگ را به محضر مقام معظم رهبری (مدظله‌العالی) و تمامی دانش‌آموزان تراز انقلاب اسلامی، مجاهدان عرصه علم و اندیشه و فعالان مسجدی تبریک عرض نموده و امید دارم با همت این نسل بیدار، شاهد افول قطعی استکبار و طلوع تمدن نوین اسلامی باشیم.

علی ملانوری

مشاور وزیر و رییس ستاد هماهنگی کانون‌های فرهنگی و هنری مساجد کشور