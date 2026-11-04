معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استاندار بوشهر با تأکید بر اینکه نسل‌های مختلف انقلاب، سیزده آبان را تجربه کرده‌اند، گفت: پیام این روز، انتقال پرچم استقلال و استکبارستیزی کشور به دستان نسل جدید است.

پیام سیزده آبان، انتقال پرچم استقلال و استکبارستیزی کشور به دستان نسل جدید است

پیام سیزده آبان، انتقال پرچم استقلال و استکبارستیزی کشور به دستان نسل جدید است

به‌گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز بوشهر، احسان جهانیان در مراسم زنگ سیزده آبان، روز استکبار ستیزی در دبیرستان شهید بشکوه شهر بوشهر با اشاره به سیر تاریخی رویداد‌هایی که ۱۳ آبان اتفاق افتاد، اظهار کرد: اولین سیزده آبان، در سال ۱۳۴۳ و تبعید امام راحل از ایران به ترکیه بود و علت آن، سخنرانی ایشان در مخالفت با تصویب کاپیتولاسیون بود که ملت ایران را به بردگی می‌کشاند. سیزده آبان دوم، در سال ۱۳۵۸ بود که در آن روز تعدادی از دانش‌آموزان و دانشجویان انقلابی در دانشگاه تهران به شهادت رسیدند و ۱۳ آبان سوم نیز تسخیر لانه جاسوسی آمریکا بود.

وی با تأکید بر اینکه نسل‌های مختلف انقلاب، سیزده آبان را تجربه کرده‌اند، گفت: برای اعتلای جمهوری اسلامی و دفاع از کیان ایران، امام خمینی عمر خود را گذاشت و امام خامنه‌ای در این مسیر به شهادت رسید. تکلیف بر همه و به ویژه نسل جوان آشکار است و باید پرچم را در اهتزاز نگه‌داریم. ایشان گفتند که همه شهر‌های ایران مزین به آرامگاه شهدایی است که برای این وطن جان دادند.

معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استاندار بوشهر در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به ضرورت گرامی‌داشت ۱۳ آبان گفت: دشمنان ما به جز تسلیم به چیز دیگر راضی نمی‌شوند و ملت ما نشان داد که تسلیم ناپذیر است.

جهانیان در ادامه به موضوع ضرورت توجه نوجوانان و جوانان به آینده، تاکید کرد: از فضاسازی‌های دشمن هراس نداشته باشیم و بدانید که آینده ایران با همت، تلاش، خلاقیت و ایستادگی شما در عرصه علم و فناوری روشن خواهد بود.

در این مراسم یاد شهدای دانش‌آموز بوشهر شهیدان شهیدی و بحرانی گرامی‌داشته شد و به نام آنان درختانی غرس شد.