رئیس اداره صادرات و واردات اداره کل استاندارد فارس از صدور ۷۸۹ فقره گواهی انطباق وارداتی و ۸۰۸ فقره گواهی انطباق صادراتی برای کالاهای مشمول استاندارد در استان در بازه زمانی مهر ۱۴۰۳ تا مهر ۱۴۰۵ خبر داد.

کیفیت، کلید ماندگاری در بازارهای جهانی ؛ عملکرد استاندارد فارس در صادرات و واردات

کیفیت، کلید ماندگاری در بازارهای جهانی ؛ عملکرد استاندارد فارس در صادرات و واردات

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز فارس، رئیس اداره صادرات و واردات اداره کل استاندارد فارس از صدور ۷۸۹ فقره گواهی انطباق وارداتی و ۸۰۸ فقره گواهی انطباق صادراتی برای کالاهای مشمول استاندارد در استان در بازه زمانی مهر ۱۴۰۳ تا مهر ۱۴۰۵ خبر داد.

امیرعباس شمس‌العباد با اشاره به ماموریت‌های سازمان ملی استاندارد ایران مطابق قانون تقویت و توسعه نظام استاندارد، اظهار کرد: کنترل کیفیت کالاهای صادراتی مشمول استاندارد اجباری با هدف فراهم کردن امکان رقابت با کالاهای مشابه خارجی و حفظ بازارهای بین‌المللی انجام می‌شود.

وی افزود: بر اساس این قانون، کنترل کیفیت کالاهای وارداتی نیز به‌منظور جلوگیری از ورود کالاهای نامرغوب و حمایت از مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان داخلی در دستور کار قرار دارد و این اداره به‌عنوان متولی این حوزه، وظیفه نظارت و صدور گواهی‌های مربوطه را بر عهده دارد.

رئیس اداره صادرات و واردات اداره کل استاندارد فارس با اشاره به عملکرد این اداره در بازه زمانی مهر ۱۴۰۳ تا مهر ۱۴۰۵ تصریح کرد: صدور این گواهی‌ها نشان‌دهنده فعال بودن چرخه تجارت خارجی استان و نظارت مستمر بر کیفیت کالاهای مبادله‌شده است.

وی خاطرنشان کرد: این فرآیند با استفاده از نهادهای تاییدصلاحیت‌شده، شامل شرکت‌های بازرسی و شبکه آزمایشگاه‌های همکار در سطح کشور، و انجام مراحل در بستر سامانه صادرات و واردات در کوتاه‌ترین زمان صورت می‌پذیرد.

شمس‌العباد تاکید کرد: کنترل کیفیت کالاهای صادراتی به تولیدکنندگان و صادرکنندگان استان کمک می‌کند تا با ارتقای کیفیت محصولات خود، توان رقابت با کالاهای مشابه خارجی را در بازارهای بین‌المللی به دست آورند و بازارهای صادراتی موجود را حفظ کنند، چراکه امروز کیفیت، کلید ورود به بازارهای جهانی و ماندگاری در آن است.

وی گفت: در حوزه واردات نیز استانداردسازی و کنترل کیفیت از ورود کالاهای نامرغوب جلوگیری می‌کند و زمینه حمایت از مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان داخلی را فراهم می‌آورد؛ از سوی دیگر، با جلوگیری از ورود کالاهای بی‌کیفیت، از تولیدات داخلی که مطابق استانداردهای ملی تولید می‌شوند، حمایت عملی صورت می‌گیرد.

رئیس اداره صادرات و واردات اداره کل استاندارد فارس با اشاره به اهمیت هماهنگی با سایر دستگاه‌های اجرایی استان افزود: این اداره کل در حوزه صادرات و واردات به‌صورت مستمر با گمرکات استان، اتاق بازرگانی و سایر دستگاه‌های ذی‌ربط تعامل دارد تا فرآیند تجارت خارجی استان روان و بدون وقفه پیش برود.

وی با تاکید بر تداوم این روند گفت: اداره کل استاندارد فارس آماده همکاری همه‌جانبه با فعالان اقتصادی، صادرکنندگان و واردکنندگان استان برای تسریع در فرآیند صدور گواهی‌های انطباق و رفع موانع پیش‌رو است.

از فعالان اقتصادی دعوت می‌شود در صورت وجود هرگونه ابهام یا مشکل در فرآیند صدور گواهی، موضوع را به‌صورت مستقیم با این اداره در میان بگذارند تا در اسرع وقت بررسی و پیگیری شود.

مسئول روابط عمومی اداره کل استاندارد استان فارس هم گفت: برنامه‌های خلاقانه و اثرگذار برای معرفی جایگاه استاندارد در دستور کار قرار دارد و تلاش می‌شود از ظرفیت تبلیغات و برنامه‌های فرهنگی برای ارتقای شناخت و آگاهی‌بخشی عمومی و ترویج فرهنگ استانداردسازی استفاده شود تا مردم با اهمیت استاندارد در زندگی روزمره آشنا شوند.

ساعد رمضانیان اظهار کرد: استانداردسازی یکی از ارکان مهم توسعه پایدار و ارتقای کیفیت زندگی است که با تضمین کیفیت کالا‌ها و خدمات، حفظ ایمنی و سلامت مصرف‌کنندگان و حمایت از حقوق مردم، نقش موثری در رونق اقتصادی و افزایش اعتماد عمومی ایفا می‌کند.