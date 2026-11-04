دانش‌آموزان، دانشجویان و گروه‌های مختلف مردم و خانواده‌های اردبیلی از دقایقی پیش با حضور در این راهپیمایی و با شعار محوری «میثاق با شهیدان، نبرد با استکبار» بر ادامه مبارزه با آمریکا و رژیم صهیونیستی تاکید کردند.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکز اردبیل؛ شرکت‌کنندگان در این راهپیمایی با در دست‌داشتن پرچم سه‌رنگ کشورمان، و شعار‌های «مرگ بر آمریکا»، «مرگ بر اسرائیل»، «الله اکبر، خامنه‌ای رهبر»، با ابراز خشم و انزجار خود از جنایت‌های رژیم آمریکا و صهیونیست‌های جهان خوار، بر ایستادگی و مقاومت در برابر استکبار تاکید کردند.