توطئه‌های استکبار برای بی‌ثبات کردن ایران، جریانی ریشه‌دار است؛ اما مردم ایران همواره با تکیه بر ایمان و باور ملی، نقشه‌های دشمن را نقش بر آب کرده‌اند و حالا بیش از ۸ ماه است با حضور در تجمعات شبانه وحدت و انسجام خود را در دفاع از وطن به رخ جهانیان می‌کشند.

به گزارش برگزاری صداوسیما، مرکز اردبیل توطئه‌های استکبار برای بی‌ثبات کردن ایران، جریانی ریشه‌دار است؛ اما مردم ایران همواره با تکیه بر ایمان و باور ملی، نقشه‌های دشمن را نقش بر آب کرده‌اند و حالا بیش از ۸ ماه است با حضور در تجمعات شبانه وحدت و انسجام خود را در دفاع از وطن به رخ جهانیان می‌کشند.

از کودتای ۲۸ مرداد تا تبدیل سفارت آمریکا به لانه جاسوسی و جنگ های تحمیلی؛



