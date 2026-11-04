به گزارش خبرگزاری صداوسیمای مازندران، همزمان با یوم‌الله ۱۳ آبان روز ملی مبارزه با استکبار جهانی و روز دانش‌آموز، زنگ استکبار ستیزی، صبح امروز چهارشنبه در مدارس استان مازندران نواخته شد و بدین ترتیب راهپیمایی مردمی این روز در سراسر استان آغاز شد.

در جریان این راهپیمایی، شرکت‌کنندگان با سردادن شعار‌های ضد استکباری، بر پایبندی خود به آرمان‌های انقلاب اسلامی تأکید کردند. حضور گسترده دانش آموزان، دانشجویان، خانواده‌های شهدا، جوانان، نوجوانان و نسل جدید در کنار مسئولان استانی، صحنه‌ای از وحدت، بصیرت و وفاداری ملت دیار علویان را رقم زد و پیام مقاومت و ایستادگی را به گوش جهانیان رساند.

اما ۱۳ آبان امسال برای مردم مازندران و سراسر ایران اسلامی رنگ و بویی دیگر داشت؛ چرا که نخستین «روز دانش‌آموز» پس از شهادت رهبر انقلاب اسلامی حضرت آیت‌الله العظمی امام «سید علی خامنه‌ای (رضوان‌الله تعالی علیه)» است، رهبری که در حمله مشترک آمریکا و رژیم صهیونیستی در نهم اسفد سال گذشته به شهادت رسید و امسال جای او در جمع دانش آموزان خالی است. در کنار این داغ سنگین جای خالی ۱۶۸ شهید دانش‌آموز و کادر آموزشی مدرسه «شجره طیبه» میناب نیز احساس می‌شود؛ دانش‌آموزانی که در نهم اسفند ۱۴۰۴ در حمله جنایتکارانه آمریکا و رژیم صهیونیستی به مدرسه‌شان در حالی که سلاحشان چیزی جز مداد و دفتر نبود، به شهادت رسیدند.

راهپیمایی یوم الله ۱۳ آبان امروز در ۶۵ نقطه از استان با حضور گسترده دانش‌آموزان، دانشجویان، فرهنگیان و قشر‌های مختلف مردم برگزار شد.

مراسم اصلی در مرکز استان- شهرستان ساری، از ساعت ۹ صبح از چهارراه ابن‌شهرآشوب آغاز شد و شرکت‌کنندگان پس از عبور از خیابان جمهوری و میدان ساعت، به سمت میدان شهدا در حرکت کردند.

در سایر شهر‌های استان نیز مسیر‌های مشخصی برای راهپیمایی تعیین شد و جمعیت راهپیمایان به سمت مسیر‌های اعلام شده حرکت کردند.

شعار محوری راهپیمایی امسال «میثاق با شهیدان، نبرد با استکبار» اعلام شد. شعاری که بیانگر عهد و پیمان ملت ایران با آرمان‌های شهدا و تداوم راه مقاومت و استقلال‌طلبی است.

سیزدهم آبان در تقویم جمهوری اسلامی ایران یادآور سه رویداد مهم تاریخی است: تبعید حضرت امام خمینی (ره) به ترکیه در سال ۱۳۴۳، شهادت جمعی از دانش‌آموزان در جریان اعتراضات سال ۱۳۵۷ و تسخیر لانه جاسوسی آمریکا در سال ۱۳۵۸. به همین دلیل، این روز به عنوان روز ملی مبارزه با استکبار جهانی و روز دانش‌آموز نام‌گذاری شده و هر ساله مردم استان مازندران با حضور پرشور خود، انزجار خود را از استکبار جهانی و زیاده‌خواهی قدرت‌های سلطه‌گر به نمایش می‌گذارند.