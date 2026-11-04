به مناسبت ۱۳ آبان، روز ملی مبارزه با استکبار جهانی و روز دانش‌آموز، دانش‌آموزانی از هشت کشور جهان با حضور در ویدئوکنفرانسی، بر ضرورت همبستگی جهانی در برابر ظلم و حمایت از حقوق کودکان و دانش‌آموزان مظلوم تأکید کردند.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز خراسان رضوی ، رئیس سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی خراسان رضوی، در حاشیه این مراسم با اشاره به حضور دانش‌آموزانی از کشور‌های ارمنستان، قرقیزستان، پاکستان، افغانستان، عراق، ترکیه و تانزانیا، و جمعی از دانش آموزان دبیرستان امام رضای مشهد در این مراسم گفت: این رویداد با هدف رساندن صدای دانش‌آموزان مظلوم جهان و تبدیل سوگواری برای قربانیان جنایات به حرکتی برای مطالبه‌گری و مبارزه با استکبار برگزار شده است.

علی بختیاری، با اشاره به شهادت ۱۶۸ دانش‌آموز و مربی مدرسه شجره طیبه میناب در نهم اسفند سال گذشته، اظهار کرد: این حادثه تلخ نشان داد که موضوع مظلومیت دانش‌آموزان، مسئله‌ای فراتر از مرز‌های ملی است و باید به مطالبه‌ای جهانی تبدیل شود.

رئیس سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی خراسان رضوی ادامه داد: دانش‌آموزان بسیاری در کشور‌های مختلف از جمله افغانستان، ایران، عراق، لبنان، فلسطین و کشور‌های آفریقایی، قربانی ظلم و زیاده‌خواهی قدرت‌های سلطه‌گر شده‌اند و از ابتدایی‌ترین حقوق خود، از جمله حق زندگی، تحصیل و ساختن آینده محروم مانده‌اند.

وی هدف از برگزاری این گردهمایی را فراتر از سوگواری برای شهدای دانش‌آموز دانست و تصریح کرد: ما در این رویداد تنها سوگوار نیستیم، بلکه حامل یک پیام و یک صدا هستیم؛ صدای کودکان و دانش‌آموزان مظلومی که در نقاط مختلف جهان قربانی خشونت و ظلم شده‌اند.

بختیاری ابراز امیدواری کرد برگزاری چنین رویداد‌هایی زمینه‌ساز بیداری افکار عمومی و شکل‌گیری همبستگی گسترده‌تر میان ملت‌ها برای دفاع از حقوق کودکان و مقابله با ظلم و استکبار در جهان باشد.