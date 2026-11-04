مدیرعامل شرکت گاز فارس از ارسال پیامک هشدار و توصیه‌های صرفه‌جویی برای ۶۲ هزار مشترک پرمصرف این استان خبر داد و بر ضرورت مدیریت مصرف پیش از ورود به روز‌های سرد سال تأکید کرد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز فارس، مدیرعامل شرکت گاز فارس از ارسال پیامک هشدار و توصیه‌های صرفه‌جویی برای ۶۲ هزار مشترک پرمصرف این استان خبر داد و بر ضرورت مدیریت مصرف پیش از ورود به روز‌های سرد سال تأکید کرد.

محمدرضا زارعیان با اشاره به شناسایی مشترکان پرمصرف گاز در استان اظهار کرد: در راستای آگاه‌سازی مشترکان و پیشگیری از افزایش بی‌رویه مصرف گاز در فصل سرد، برای ۶۲ هزار مشترکی که پاییز سال گذشته مصرف بالایی داشته‌اند، پیامک هشدار و توصیه‌های لازم برای اصلاح الگوی مصرف ارسال شد.

وی افزود: هدف از این اقدام، اطلاع‌رسانی به‌موقع به مشترکان درباره میزان مصرف و ضرورت مدیریت آن، پیش از ورود به روز‌های سرد سال است تا با رعایت راهکار‌های ساده صرفه‌جویی، ضمن کاهش هزینه گازبها، به پایداری جریان گاز در سراسر کشور کمک شود.

مدیرعامل شرکت گاز استان فارس با تأکید بر اینکه مدیریت مصرف گاز نیازمند مشارکت همه مشترکان است، خاطرنشان کرد: رعایت دمای آسایش، استفاده صحیح از وسایل گرمایشی و جلوگیری از هدررفت انرژی، از مهم‌ترین اقداماتی است که می‌تواند در تأمین پایدار گاز بخش‌های خانگی، تجاری و صنعتی مؤثر باشد.