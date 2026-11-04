به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز خلیج فارس؛ در بخشی از این قطعنامه آمده است؛ ملت بزرگ ایران اسلامی تجاوز آشکار و جنایت کارانه آمریکا و رژیم صهیونیستی به سرزمین، حاکمیت و ملت ایران را قاطعانه محکوم می‌کنند.

در بخش دیگری از این قطعنامه آمده است: ما با ایستادگی بر حق مشروع و قانونی ملت ایران در دفاع از استقلال، امنیت و تمامیت ارضی خویش، و ضرورت خون خواهی قائد مجاهد شهید، ۱۶۸ شهید دانش آموز مدرسه شجره طیبه میناب و دیگر شهدای دانش آموز اعلام می‌کنیم هیچ تجاوز و تهدیدی نمی‌تواند اراده پولادی ملت ایران را بشکند.

در بخشی دیگری از این قطعنامه آمده است: ما مردم آزاده ایران سرافراز ضمن اعلام حمایت از جبهه‌ی پر افتخار مقاومت و همه ملت‌ها و مبارزان آزادی خواه و ضد استکباری سراسر جهان، ایستادگی در برابر اشغالگری، تجاوز و تحمیل اراده قدرت‌های استکباری را جلوه‌ای از بیداری اسلامی و اراده ملت‌ها برای دستیابی به آزادی، عدالت و حاکمیت مستقل دانسته و حفظ وحدت را عامل شکل دهی نظم جدید سیاسی و امنیتی غرب آسیا و زمینه سازی برای تمدن نوین اسلامی ضرورت حیاتی می‌دانیم.

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