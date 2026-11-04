حضور خانواده‌ها، دانش‌آموزان، فرهنگیان و گروه‌های مختلف مردم در راهپیمایی یوم‌الله ۱۳ آبان در کرج، در کنار اجرای برنامه‌های فرهنگی و هنری، از مهم‌ترین جلوه‌های این مراسم در مرکز استان البرز بود.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ، مرکز البرز ، راهپیمایی ۱۳ آبان امسال در کرج از میدان توحید آغاز شد و شرکت‌کنندگان با حضور در مسیر منتهی به مصلی نماز جمعه، در برنامه‌های گرامیداشت روز ملی مبارزه با استکبار جهانی شرکت کردند.

یکی از جلوه‌های قابل توجه این مراسم، حضور دانش‌آموزان در کنار معلمان و خانواده‌هایشان بود؛ حضوری که رنگ‌وبوی دانش‌آموزی ویژه‌ای به این رویداد بخشید. پرچم‌های سه‌رنگ ایران، دست‌نوشته‌ها و تصاویر شهدای مدرسه میناب نیز در میان جمعیت به چشم می‌خورد.

در حاشیه راهپیمایی، برنامه‌های فرهنگی و هنری با مشارکت تشکل‌های دانش‌آموزی پیش‌بینی شده بود. اجرای سرود ۳۱۳ نفره دانش‌آموزی و برپایی غرفه‌های فرهنگی و هنری از جمله بخش‌های شاخص این برنامه‌ها بود که با هدف افزایش مشارکت نسل نوجوان در مناسبت‌های ملی تدارک دیده شده بود.

حضور خانواده‌ها با فرزندانشان نیز از دیگر بخش‌های قابل توجه مراسم بود. والدین در کنار دانش‌آموزان و نوجوانان در مسیر راهپیمایی حضور داشتند و فضای مراسم با مشارکت گروه‌های مختلف سنی همراه بود.

در بخش دیگری از این مراسم، شرکت‌کنندگان در راهپیمایی به بیان دیدگاه‌های خود درباره اهمیت ۱۳ آبان، نقش دانش‌آموزان در آینده کشور و جایگاه آموزش و پرورش در تقویت آگاهی و مسئولیت‌پذیری اجتماعی پرداختند.

راهپیمایی امسال با شعار « میثاق با شهیدان ، نبرد با استکبار» برگزار شد و حجت الاسلام آقاجان پور ، نماینده ولی فقیه در وزارت دفاع ، سخنران مراسم محوری کرج بود.

مشارکت تشکل‌های دانش‌آموزی، حضور فرهنگیان و همراهی خانواده‌ها در این مراسم، بخش مهمی از ظرفیت اجتماعی و فرهنگی جامعه آموزش و پرورش استان البرز را در گرامیداشت روز ملی مبارزه با استکبار جهانی به نمایش گذاشت.