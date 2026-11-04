مردم سراسر گیلان با حضور پرشور خود در راهپیمایی ۱۳ آبان، گام‌های خود را برای دفاع از میهن در مقابل قدرت‌های استکباری و حفظ استقلال و آزادی ایران محکم‌تر برداشتند.

فریاد‌های استکبار ستیزی مردم گیلان در ۱۳ آبان ۱۴۰۵ فریاد‌های استکبار ستیزی مردم گیلان در ۱۳ آبان ۱۴۰۵ فریاد‌های استکبار ستیزی مردم گیلان در ۱۳ آبان ۱۴۰۵ فریاد‌های استکبار ستیزی مردم گیلان در ۱۳ آبان ۱۴۰۵ فریاد‌های استکبار ستیزی مردم گیلان در ۱۳ آبان ۱۴۰۵ فریاد‌های استکبار ستیزی مردم گیلان در ۱۳ آبان ۱۴۰۵ فریاد‌های استکبار ستیزی مردم گیلان در ۱۳ آبان ۱۴۰۵ فریاد‌های استکبار ستیزی مردم گیلان در ۱۳ آبان ۱۴۰۵ فریاد‌های استکبار ستیزی مردم گیلان در ۱۳ آبان ۱۴۰۵ فریاد‌های استکبار ستیزی مردم گیلان در ۱۳ آبان ۱۴۰۵ فریاد‌های استکبار ستیزی مردم گیلان در ۱۳ آبان ۱۴۰۵ فریاد‌های استکبار ستیزی مردم گیلان در ۱۳ آبان ۱۴۰۵ فریاد‌های استکبار ستیزی مردم گیلان در ۱۳ آبان ۱۴۰۵ فریاد‌های استکبار ستیزی مردم گیلان در ۱۳ آبان ۱۴۰۵ فریاد‌های استکبار ستیزی مردم گیلان در ۱۳ آبان ۱۴۰۵ فریاد‌های استکبار ستیزی مردم گیلان در ۱۳ آبان ۱۴۰۵ فریاد‌های استکبار ستیزی مردم گیلان در ۱۳ آبان ۱۴۰۵ فریاد‌های استکبار ستیزی مردم گیلان در ۱۳ آبان ۱۴۰۵ فریاد‌های استکبار ستیزی مردم گیلان در ۱۳ آبان ۱۴۰۵ فریاد‌های استکبار ستیزی مردم گیلان در ۱۳ آبان ۱۴۰۵ فریاد‌های استکبار ستیزی مردم گیلان در ۱۳ آبان ۱۴۰۵

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای گیلان؛ گیلانیان همیشه در صحنه امروز هم به یاد شهدای دانش آموز و دانشجوی انقلاب اسلامی و به یاد امام راحل (ره) که در ۱۳ آبان سال ۱۳۴۳ به خارج از کشور تبعید شد، شعار‌های مرگ بر آمریکا و مرگ بر اسرائیل را کوبنده‌تر از سال‌های گذشته سردادند تا دشمن بداند که این ملت برای همیشه تاریخ، در مقابل استکبار ایستادگی می‌کند.