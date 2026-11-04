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مردم سراسر گیلان با حضور پرشور خود در راهپیمایی ۱۳ آبان، گامهای خود را برای دفاع از میهن در مقابل قدرتهای استکباری و حفظ استقلال و آزادی ایران محکمتر برداشتند.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای گیلان؛ گیلانیان همیشه در صحنه امروز هم به یاد شهدای دانش آموز و دانشجوی انقلاب اسلامی و به یاد امام راحل (ره) که در ۱۳ آبان سال ۱۳۴۳ به خارج از کشور تبعید شد، شعارهای مرگ بر آمریکا و مرگ بر اسرائیل را کوبندهتر از سالهای گذشته سردادند تا دشمن بداند که این ملت برای همیشه تاریخ، در مقابل استکبار ایستادگی میکند.